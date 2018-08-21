Carol Nakamura termina namoro com empresário carioca

está solteira de novo: é que chegou ao fim o seu relacionamento com o empresário Steffan Menah. Os dois estavam juntos desde dezembro do ano passado e já moravam juntos, no Rio de Janeiro. A ex-bailarina do, da Globo, apagou todas as fotos com o, agora, ex-namorado no Instagram e também deixou de segui-lo na rede social. Steffan fez o mesmo.