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Carol Nakamura termina namoro com empresário carioca

Ex-bailarina do Faustão esteve no Espírito Santo recentemente, quando desfilou em evento de moda

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 13:38
Carol Nakamura e Steffan Menah Crédito: Arquivo/Reprodução/Instagram
Carol Nakamura está solteira de novo: é que chegou ao fim o seu relacionamento com o empresário Steffan Menah. Os dois estavam juntos desde dezembro do ano passado e já moravam juntos, no Rio de Janeiro. A ex-bailarina do "Domingão do Faustão", da Globo, apagou todas as fotos com o, agora, ex-namorado no Instagram e também deixou de segui-lo na rede social. Steffan fez o mesmo. 
Carol Nakamura e Steffan Menah Crédito: Arquivo/Reprodução/Instagram
Segundo o jornal Extra, o romance havia começado alguns meses depois do fim do noivado de Nakamura com o jogador Aislan Lotici, ex-zagueiro do Vasco, em agosto do ano passado. Antes, ela já tinha sido noiva do ator Sidney Sampaio. Os dois romperam pertinho da data do casamento.

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