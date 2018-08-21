Carol Nakamura termina namoro com empresário carioca

Carol Nakamura está solteira de novo: é que chegou ao fim o seu relacionamento com o empresário Steffan Menah. Os dois estavam juntos desde dezembro do ano passado e já moravam juntos, no Rio de Janeiro. A ex-bailarina do "Domingão do Faustão", da Globo, apagou todas as fotos com o, agora, ex-namorado no Instagram e também deixou de segui-lo na rede social. Steffan fez o mesmo.
Segundo o jornal Extra, o romance havia começado alguns meses depois do fim do noivado de Nakamura com o jogador Aislan Lotici, ex-zagueiro do Vasco, em agosto do ano passado. Antes, ela já tinha sido noiva do ator Sidney Sampaio. Os dois romperam pertinho da data do casamento.