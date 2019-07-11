Home
Carol Nakamura namora modelo gato do "De Férias com o Ex"

Durante o reality, Guilherme foi tachado como gay

Agência Folha Press

Publicado em 11 de julho de 2019 às 11:16

 - Atualizado há 6 anos

O modelo Guilherme Leonel e a atriz Carol Nakamura Crédito: Reprodução/Instagram @carol_nakamura

A atual edição do programa polêmico da MTV De Férias com o Ex chegará ao fim nesta quinta-feira (11). E talvez nem todo mundo saiba, mas um dos participantes da temporada engatou um namoro sério com uma atriz famosa da Globo. O curioso é que ele, na casa da pegação, não ficou com absolutamente ninguém e até foi cogitado que ele fosse gay.

> Pocnejo: filho de Solimões, Gabeu lança "Amor Rural" e surge como sertanejo gay

Trata-se do participante Guilherme Leonel, 27. Ele é namorado de Carol Nakamura, 36, desde maio deste ano. De acordo com declaração da atriz à colunista Patrícia Kogut, ambos já se conheciam na época em que a atração foi gravada, mas eram apenas amigos. Carol só ficou conhecendo a edição da MTV depois, por conta da repercussão de Guilherme.

Na casa, localizada em Ilhabela (litoral norte de SP), Guilherme foi cortejado por algumas mulheres, principalmente pela participante Tati Dias, que por mais de um episódios tentou beijá-lo. Guilherme até que a beijou, mas sem língua, o que deixou a moça possessa. Ela preferiu partir para outros rapazes e cogitou até que ele não gostasse de mulheres. Várias vezes ela o indagou sobre o motivo para que ele não ficasse sério com ela.

No programa De Férias com o Ex, Guilherme disse que para dar um beijo de verdade preferia que acontecesse com alguma mulher com quem ele tivesse mais afeto.

