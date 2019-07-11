Carol Nakamura namora modelo gato do "De Férias com o Ex"

Na casa, localizada em Ilhabela (litoral norte de SP), Guilherme foi cortejado por algumas mulheres, principalmente pela participante Tati Dias, que por mais de um episódios tentou beijá-lo. Guilherme até que a beijou, mas sem língua, o que deixou a moça possessa. Ela preferiu partir para outros rapazes e cogitou até que ele não gostasse de mulheres. Várias vezes ela o indagou sobre o motivo para que ele não ficasse sério com ela.