Carol Nakamura está solteira de novo

Não é notícia repetida. É que - de novo - o namoro de Carol Nakamura e Steffan Menah acabou. Da primeira vez que terminaram, em julho deste ano, os dois apagaram fotos juntos de seus perfis nas redes sociais, o que aconteceu desta vez novamente.
Um também já não segue mais o outro no Instagram, de acordo com informações do colunista Leo Dias.
Segundo ele, Carol confirmou o término do relacionamento sem dar detalhes do que motivou o fim do namoro. Entre idas e vindas, Leo Dias destaca que os dois estavam juntos há cerca de dez meses.