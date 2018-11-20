Carol Nakamura está solteira de novo

A atriz Carol Nakamura ao lado do ex-namorado Steffan Menah Crédito: Reprodução/Instagram

Não é notícia repetida. É que - de novo - o namoro de Carol Nakamura e Steffan Menah acabou. Da primeira vez que terminaram, em julho deste ano, os dois apagaram fotos juntos de seus perfis nas redes sociais, o que aconteceu desta vez novamente.

Um também já não segue mais o outro no Instagram, de acordo com informações do colunista Leo Dias.