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Casal ioiô

Carol Nakamura está solteira de novo

É a segunda vez que o relacionamento da atriz termina só em 2018

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 12:51
A atriz Carol Nakamura ao lado do ex-namorado Steffan Menah Crédito: Reprodução/Instagram
Não é notícia repetida. É que - de novo - o namoro de Carol Nakamura e Steffan Menah acabou. Da primeira vez que terminaram, em julho deste ano, os dois apagaram fotos juntos de seus perfis nas redes sociais, o que aconteceu desta vez novamente.
Um também já não segue mais o outro no Instagram, de acordo com informações do colunista Leo Dias. 
Segundo ele, Carol confirmou o término do relacionamento sem dar detalhes do que motivou o fim do namoro. Entre idas e vindas, Leo Dias destaca que os dois estavam juntos há cerca de dez meses. 

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