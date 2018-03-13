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Carol Castro volta ao trabalho e fala de filha: 'Falta um pedaço'

Atriz está gravando o filme Veneza, de Miguel Falabella

Publicado em 13 de Março de 2018 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 14:07
Carol Castro e a filha Nina Crédito: Instagram / Carol Castro
A atriz Carol Castro voltou a trabalhar após dar à luz sua filha Nina, em agosto do ano passado. Ela aproveitou a oportunidade para publicar um texto a respeito das saudades que sente tendo que se separar dela pela primeira vez, mesmo tendo levado ela ao local.
"Nina veio comigo por vários motivos (óbvios). Um deles é que ainda estou amamentando e pretendo continuar por um bom tempo. Sendo que a locação de hoje é distante, no meio do mato, tive que me despedir para ir trabalhar um tempo longe pela primeira vez... Serão algumas horas só, mas é impressionante como fica faltando um pedaço. E a cada quilômetro percorrido na direção contrária, um aperto no coração", explicou.
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Carol contou que vinha se preparando para o momento da separação, e ressaltou a dificuldade de passar por ele. Também fez questão de valorizar a forma como as coisas estão ocorrendo: "Estou muito feliz com a oportunidade de entrar nesse processo cinematográfico com a minha filha pelas redondezas. Sei que é um privilégio. E sou muito grata"
Carol está gravando o filme Veneza, de Miguel Falabella.

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