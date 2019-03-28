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Carlos Alberto de Nóbrega ficou 11 anos sem falar com Silvio Santos

Apresentador de 'A Praça é Nossa' conta detalhes do desentendimento que teve com o dono do SBT

Publicado em 28 de Março de 2019 às 17:35

Publicado em 

28 mar 2019 às 17:35
28/03/2019 - Carlos Alberto de Nóbrega em participação no 'Programa Silvio Santos' em 2012 Crédito: AE
Carlos Alberto de Nóbrega ficou 11 anos sem falar com Silvio Santos. Ele contou detalhes sobre esse período em entrevista ao programa Tricotando, da Rede TV!, nesta quarta-feira, 27.
"Nós tivemos um desentendimento porque, primeiro, ele estava deslumbrado pelo sucesso extraordinário que estava fazendo, pelo dinheiro que estava ganhando, pelo poder - que poder é pior que dinheiro - e eu tinha perdido meu pai e minha mãe com câncer, filho único com 40 anos de idade. Eu estava totalmente desequilibrado e eu era um cara estourado. E eu briguei com ele", disse o apresentador de A Praça é Nossa.
Ele contou que, depois do episódio, percebeu que estava errado, porque "o envenenaram". "Eu estava totalmente desequilibrado, eu fiquei 11 anos sem falar com o Silvio", afirmou.
Carlos Alberto contou que, mesmo brigados, ele sentia saudades do dono do SBT, "porque éramos muito amigos". No entanto, o apresentador conta que Silvio havia dito coisas que doeram nele e vice-versa. "Eu briguei com ele, ele não brigou comigo", enfatizou.
Depois de um tempo, houve a reconciliação. "Eu vim para São Paulo fazer uma proposta para o Silvio. Quando cheguei na casa dele, como Beto e o Marcelo, os dois filhos mais velhos, foi uma choradeira, Silvio se abraçou (comigo), nos olhamos abraçados", relembrou.

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