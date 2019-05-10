Carlinhos Maia traiu o noivo, revela socialite Day McCarthy

traiu o noivo,, com um suposto. Isso é o que jura de pé junto a socialite, capixaba que já gosta de se envolver em uma

Em postagens que fez desde a noite desta quarta (8), a socialite capixaba disse que não sabe como Carlinhos conheceu Lino, mas que sabe que os dois saíram juntos com o blogueiro já compromissado. "Não tenho nada contra o Carlinhos. Acho ele super querido e engraçado, mas me mandaram a fofoca e eu postei. Não estou nem aí. Posto fofoca até do papa, da rainha da Inglaterra", disse ela, em seu Instagram.