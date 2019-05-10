Carlinhos Maia traiu o noivo, revela socialite Day McCarthy

Carlinhos Maia traiu o noivo, Lucas Guimarães, com um suposto ex-namorado, o Lino. Isso é o que jura de pé junto a socialite Day McCarthy, capixaba que já gosta de se envolver em uma polêmica na internet.
Em postagens que fez desde a noite desta quarta (8), a socialite capixaba disse que não sabe como Carlinhos conheceu Lino, mas que sabe que os dois saíram juntos com o blogueiro já compromissado. "Não tenho nada contra o Carlinhos. Acho ele super querido e engraçado, mas me mandaram a fofoca e eu postei. Não estou nem aí. Posto fofoca até do papa, da rainha da Inglaterra", disse ela, em seu Instagram.
O humorista foi aos seus stories falar sobre o caso, mas não deu muita corda para o furacão que isso gerou na web. Carlinhos só disse que é defendido pelos próprios seguidores. "Acreditem em montagem não porque é perda de tempo. Vocês me defendem, vocês sabem quem eu sou", concluiu.