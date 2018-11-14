Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

Carlinhos Maia relembra processo contra mãe biológica

Influenciador digital moveu ação após mulher e tio dele divulgarem vídeo cobrando ajuda financeira

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 19:08
O influenciador digital Carlinhos Maia relembrou o processo que moveu contra a mãe biológica durante entrevista ao Programa do Porchat desta terça-feira, 13.
"[Ela] não me dá dinheiro, você acha que eu vou dar? Processei e foi o maior auê", disse Maia. Segundo ele, a mulher e um tio dele apareceram "depois de anos, eu com dinheiro" para cobrar ajuda financeira.
O alagoano disse ainda que ele teria sido o quarto ou quinto filho que a mãe deu para outras pessoas adotarem. "Aí só veio atrás de mim, que estava com dinheirinho", afirmou.
Ele contou que desde criança via a mãe biológica por perto. Em agosto deste ano, ela gravou um vídeo com o tio dele para dizer que tem direito ao dinheiro do influenciador. "Falaram que eu era um monstro. Eu não sou monstro, eu sei meu lugar no mundo", disse após contar sobre a repercussão do vídeo.
A resposta de Maia no Instagram Stories fez com que ele se tornasse a segunda pessoa mais vista na rede social no mundo. O influenciador afirmou que, atualmente, não sente remorso pelo ocorrido, mas foi impactante. "A forma como foi me machucou, eu e meu pai".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados