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De luto

Carlinhos Maia reativa Instagram com homenagem a Gabriel Diniz

"Meu príncipe, você esteve comigo bem antes dessa fama", escreveu

Publicado em 

28 mai 2019 às 17:57

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 17:57

Crédito: Reprodução/Instagram @gabrieldiniz
O influenciador digital Carlinhos Maia reativou sua conta no Instagram e publicou uma foto em homenagem ao cantor Gabriel Diniz, que morreu em um acidente de avião nesta segunda-feira, 27. Maia havia desativado o perfil na última quinta-feira, 23, após um desentendimento com o youtuber Whindersson Nunes.
> Mãe de Gabriel Diniz não aguenta ficar no velório, revela pai
"Meu príncipe, você esteve comigo bem antes dessa fama. Não entendo por que Deus te levou se tua luz é tão brilhante, se teu sorriso sempre foi sincero e verdadeiro", escreveu. Na imagem, Gabriel e Carlinhos estão ao lado de Branca, amiga que aparece com frequência nos stories de Maia.
> Gabriel Diniz morreu com impacto da queda, diz IML
Em seguida, continua o desabafo sobre o difícil momento de luto: "Tive tanto medo, tive tanta raiva essa semana, só Deus sabe o quanto foi difícil, mas também confiei como nunca, acreditei como sempre, e seria muito injusto rezar e agradecer a você apenas no silêncio do meu quarto e do meu coração. Canta pra gente aí de cima, que a gente aplaude aqui de baixo".

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