Carlinhos Maia ganha carro blindado de luxo do marido de Simone

28/02/2019 - Carlinhos Maia ganha carrão blindado do marido de Simone Crédito: Instagram/@carlinhosmaiaof

Carlinhos Maia ganhou um carro blindado de luxo de seu empresário, Kaká Diniz, marido da cantora Simone, da dupla com Simaria. Ele anunciou a novidade pelo seu Instagram. O alagoano ficou conhecido por liderar a lista mundial de seguidores nessa rede social. Hoje, Maia tem mais de 12 milhões de assinantes.

"Eu não sei o que eu fiz pra Deus, não sei mesmo. Mas, eu entendo hoje que ele me ama muito, mas muito mesmoooooo!!!", afirmou o influenciador digital em post que comunica a chegada do presente.

Nos seus stories, ele mostra o carro e continua dizendo que não consegue acreditar no presente que recebeu. Com cara de comercial, os vídeos mostram cada detalhe da Land Rover, por dentro e por fora, enquanto os amigos falam sobre como um veículo blindado será bom para garantir a segurança de Maia.

Nos posts, ele explica que Kaká chegou a parar de falar com ele para dar um ar de mistério, até que seus colegas apareceram com o presente.

Há poucas semanas, Maia anunciou que pode ter um programa de TV. Ainda não posso falar, mas estou em negociação com emissoras para fazer um talk show", adianta o artista sem dar mais detalhes sobre o programa. Televisão ainda é novidade para ele, que só começou neste universo, recentemente, com a gravação de o seriado "Os Roni", com os amigos Whindersson Nunes e Tirullipa.

A série humorística do Multishow conta a história de uma família nordestina que vem tentar a vida na capital paulista. O programa vai estrear somente em abril, mas as gravações começaram no fim de 2018 e terminaram neste mês. Além dos humoristas estão no elenco o cantor Falcão, o ator Oscar Magrini, a youtuber GKay e as atrizes Titina Medeiros, Ilva Niño e Karla Karenina.

QUEM É CARLINHOS MAIA?

Adotado com dois dias de vida, Carlinhos ainda mora em Penedo (Alagoas), vila que ele transformou em cenário para seus posts. Sua mãe, Maria, deficiente auditiva e, descrita por ele como "muito engraçada", é a protagonista em muitas de suas histórias. O pai também aparece.

Eram vídeos de seu dia a dia, estrelados por seus pais, vizinhos e amigos, e depois postados no Facebook. Carlinhos Maia se tornou a pessoa mais vista pelo Insta Stories (ferramenta que compartilha imagens por 24 horas) no Brasil em 2018 e a segunda no mundo -atrás apenas da socialite Kim Kardashian.

Recentemente, Carlinhos Maia anunciou que vai se casar em maio com o namorado, Lucas Guimarães. No vídeo, o empresário e influenciador digital falou pela primeira vez sobre sua orientação sexualidade e afirmou ter encontrado o amor de sua vida.