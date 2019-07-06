Climão

Carlinhos Maia e marido são convidados a se retirar de parque da Disney

O casal foi convidado a se retirar de um parque de Orlando por conta de uma bermuda que Lucas estava usando. Nela, havia imagens de mãos mostrando o dedo do meio

Passando férias na Disney, o casal Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que se casou em uma cerimônia grandiosa no Nordeste, foi convidado a se retirar de um parque de Orlando por conta de uma bermuda que Lucas estava usando.

Nela, havia imagens de mãos mostrando o dedo do meio. De acordo com relatos de Lucas, algumas pessoas se sentiram ofendidas e chamaram os seguranças, que deram duas opções a eles: ou compravam uma nova peça de roupa ou teriam de sair de lá.

"O short nem meu é. Eu nem sabia que essa era a estampa, aí foram reclamar para o dono do parque. Fui repreendido. Eu gelei na hora", disse.

Em seguida, Lucas contou que não precisou comprar outra peça de roupa, pois ele e os amigos já estavam indo embora.

"Eu não perco meu tempo vendo o que os outros deixam ou não deixam de vestir. Às vezes foi só uma pessoa chata que não tem o que fazer que foi dizer que minha bermuda era ofensiva. Da próxima vez que vier para Disney vou trazer um pote de alfazema", finalizou.

Depois do casamento, Carlinhos Maia e Lucas se viram em uma briga virtual com Whindersson Nunes. Na época, Lucas saiu em defesa do marido. Ambos excluíram o Instagram por um tempo.

