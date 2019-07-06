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Carlinhos Maia e marido são convidados a se retirar de parque da Disney

O casal foi convidado a se retirar de um parque de Orlando por conta de uma bermuda que Lucas estava usando. Nela, havia imagens de mãos mostrando o dedo do meio

Publicado em 

06 jul 2019 às 02:15

Publicado em 06 de Julho de 2019 às 02:15

O humorista Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
Passando férias na Disney, o casal Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que se casou em uma cerimônia grandiosa no Nordeste, foi convidado a se retirar de um parque de Orlando por conta de uma bermuda que Lucas estava usando.
Nela, havia imagens de mãos mostrando o dedo do meio. De acordo com relatos de Lucas, algumas pessoas se sentiram ofendidas e chamaram os seguranças, que deram duas opções a eles: ou compravam uma nova peça de roupa ou teriam de sair de lá.
"O short nem meu é. Eu nem sabia que essa era a estampa, aí foram reclamar para o dono do parque. Fui repreendido. Eu gelei na hora", disse.
Em seguida, Lucas contou que não precisou comprar outra peça de roupa, pois ele e os amigos já estavam indo embora.
"Eu não perco meu tempo vendo o que os outros deixam ou não deixam de vestir. Às vezes foi só uma pessoa chata que não tem o que fazer que foi dizer que minha bermuda era ofensiva. Da próxima vez que vier para Disney vou trazer um pote de alfazema", finalizou.
Depois do casamento, Carlinhos Maia e Lucas se viram em uma briga virtual com Whindersson Nunes. Na época, Lucas saiu em defesa do marido. Ambos excluíram o Instagram por um tempo.

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