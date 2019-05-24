Carlinhos Maia desativa conta no Instagram após briga com Whindersson

Whindersson Nunes, 24, Carlinhos Maia, 27, considerado o rei do Instagram, decidiu desativar a sua conta na rede social. O alagoano, que se tornou a pessoa mais vista pelo Insta Stories (ferramenta que compartilha imagens por 24 horas) no Brasil em 2018 e a segunda no mundo - atrás apenas da socialite Kim Kardashian -, anunciou a decisão em seu perfil no Twitter. Após se envolver em briga com, 24,, 27, considerado o, decidiu desativar a sua conta na rede social. O alagoano, que se tornou a pessoa mais vista pelo(ferramenta que compartilha imagens por 24 horas) no Brasil em 2018 e a segunda no mundo - atrás apenas da socialite-, anunciou a decisão em seu perfil no Twitter.

"O meu Instagram NÃO CAIU, desativei! Até o menino Carlinhos se reestruturar e dá atenção a pessoa mais importe da minha vida: Lucas", escreveu ele. O influenciador digital se casou com Lucas Guimarães, na noite de terça-feira (21), no Sergipe. A festa foi uma das mais badaladas do ano. Pouco tempo depois de publicar a mensagem, Carlinhos também desativou a sua conta no Twitter.

Crédito: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza, eram padrinhos. A briga entre Carlinhos e Whindersson estourou publicamente quando o humorista não foi ao casamento. Ele e sua mulher, a cantora, eram padrinhos.

Ao blog do Leo Dias, Carlinhos Maia reclamou da atitude de Whindersson, que só tinha avisado que não seria mais padrinho do seu casamento uma semana antes, "tendo três meses para me avisar desde que o convidei". "E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia, quando ele disse a um amigo em comum que não iria para não me dar essa mídia. Eu preciso dessa mídia?", afirmou, aos risos.

Nos últimos dias, surgiram rumores de que o problema entre os dois seria o fato de Luísa Sonza não gostar de Carlinhos. Questionado sobre o que a cantora teria contra ele, o influenciador digital ironizou: "Também gostaria de saber. Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz [se referindo aos números de Carlinhos que superaram os de Whindersson]. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada."

Carlinhos também deixou de seguir o humorista e Sonza no Instagram. Como resposta, no Twitter, Whindersson publicou vários "kkkk".

Maia, então, rebateu no Instagram: "Oxe, não era ele que estava com depressão?". Whindersson anunciou em abril que se afastaria das redes sociais, porque não "sentia mais vontade de viver"

A briga continuou com o humorista respondendo: "Você será o primeiro quando entender o que é ser um".

A partir daí começou uma intensa troca de farpas pelas redes sociais. Whindersson começou dizendo para o influenciador desbloqueá-lo no WhatsApp.

"Não venha querer reverter na rede social, não vem brincar com meu problema, curta sua lua de mel e deixe eu em paz. Eu disse a ele que não fui [no casamento], porque não me sentia bem em ser padrinho de casamento do cara por causa do jeito que ele me tratava, como eu vou ser padrinho de quem eu mal conheço, o cara me bloqueia, não me dá o direito de conversar e me difama na TV. Só eu sei o que passei com você nesse últimos meses gravando, e não tô afim de falar nada disso aqui porque você está em um momento único da vida, então me deixe", desabafou o humorista no Twitter.

O humorista e Carlinhos Maia protagonizam a série "Os Roni", do Multishow, ao lado também de Tirullipa, 34.

Antes de desativar a sua conta no Instagram, Carlinhos Maia chegou a pedir perdão a Whindersson Nunes em foto publicada na rede social.

"Sou homem suficiente para pedir perdão, e dizer estou aqui para recomeçar ou não! Mas estou aqui para dizer que : O BEM SEMPRE VENCEEEEEEEE!! (...) Desculpas meus amigos, desculpa humor e amor, mas essa 'guerra ' vai terminar em PAAAAAAAZ!!! Continuo sendo fã desse cara [ Whindersson] e não vou deixar de ser NUNCA!!! Você tem seu espaço, e eu o meu. O resto é só falatório. Você chegou primeiro e eu depois e nos unimos. Você me falou sobre amar e eu te falei sobre amor ( parece até um casal kkkkk) você me ensinou muitas coisas e me ouviu quando eu precisei, Obrigado", escreveu Carlinhos no seu Instagram.