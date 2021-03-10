BBB 21

Carla Diaz ouve que faz média e se choca com Viih Tube, Projota e Gil

Atriz está no Quarto Secreto e gostou de ouvir Arthur e Juliette

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:26

No quarto secreto, Carla Diaz se choca ao ouvir o que falam dela no BBB 21
Até o começo da manhã desta quarta-feira (10), a atriz Carla Diaz já havia utilizado dois cartões que dão direito a acompanhar por duas horas algumas conversas no BBB 21.
Confinada no Quarto Secreto após ser escolhida pelo público em Paredão falso, Carla já se chocou ao ouvir o que disseram Viih Tube, Sarah, Thaís e Gilberto.
Em um dos momentos em que optou por ouvir os papos, Carla viu Viih dizer que ela havia saído por "fazer média". Gilberto concordou com a colega, o que incomodou a atriz.
Ao ouvir isso, a atriz reagiu. "O que vai ser quando eu voltar para a casa? Uma coisa eu garanto: não vai ter média. Nunca foi média, só coração."
Não bastasse isso, Viih ainda falou que achava o relacionamento entre Carla e Arthur confuso, e Thaís concordou. "Meio incoerente e confuso", afirmou. Sarah, então, disse que elas não estavam pensando errado. "Chocada", emendou Carla.
Outro fato que Carla assistiu e a fez ficar pensativa foi uma conversa entre Gil e Sarah na qual eles diziam que haviam se distanciado de Juliette e criticavam a sister. A atriz até colocou Gil como "falso" em um painel disponível para confabulações no quarto.
Carla ficou incomodada com Projota. Ela descobriu dentro do Quarto Secreto que foi o rapper quem não deixou Arthur imunizar a amada no Anjo. Enquanto Arthur ganhou pontos com ela, Projota foi chamado de hipócrita.
Quem também está bem com Carla são Camilla e Juliette. Enquanto a primeira especulou que poderia ter sido um Paredão falso e indagou Fiuk sobre a posição dele caso a atriz voltasse, Juliette teve uma conversa sincera com Pocah e falou bem de Carla.
"Nossa, Juliette, por que não viramos melhores amigas antes? Ainda bem que eu não votei nela", reagiu Diaz.
Carla Diaz foi eliminada, na noite desta terça-feira (9), no Paredão falso do BBB 21. A atriz teve 62,4% dos votos , confirmando a enquete do F5. Ela deixou a casa chorando. João Luiz teve 28,07% votos, seguido por Caio (8,25%) e Arthur (1,28%) -ao todo foram 62.655.999 votos.
Tiago Liefert anunciou o resultado do falso Paredão e a reação na casa foi de surpresa. Camilla de Lucas e Arthur, com quem ela tem um relacionamento de altos e baixos no reality, choraram muito. "Quero dizer que eu amei estar com vocês. Foi a maior experiência da minha vida. Desculpa se eu magoei, desculpa a minha sinceridade", disse a atriz ao se despedir da casa.
Ao chegar no Quarto Secreto, Diaz estava muito emocionado e ajoelhou para agradecer a permanência no confinamento da Globo. Ela ressaltou ainda que Camilla de Lucas era sensitiva, porque a influenciadora havia dito que este poderia ser um Paredão falso. "Obrigada", gritava Carla.

Veja Também

Lumena diz que equipe jurídica acionará empresas que usam sua imagem

"BBB 21": capixaba Arthur ganha poder e pode bagunçar paredão

"BBB 21": Carla é "eliminada" em paredão falso e vai para quarto secreto

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

