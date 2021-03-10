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"BBB 21": capixaba Arthur ganha poder e pode bagunçar paredão

Menos votado do paredão falso desta semana, crossfiteiro do Espírito Santo ganhou voto com peso dois para a próxima formação da berlinda; entenda

Publicado em 10 de Março de 2021 às 09:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2021 às 09:15
BBB 21: Arthur na sala da casa
BBB 21: Arthur na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Arthur pode ter se dado bem sendo o menos votado do paredão falso na noite desta terça-feira (9) no "BBB 21". Com 1,28% dos votos, o capixaba levou um prêmio que pode acabar bagunçando a próxima formação da berlinda na casa mais vigiada do Brasil. 
Na próxima votação para formar o paredão, o crossfiteiro do Espírito Santo terá peso dois em seu voto. Ou seja, quem ele votar receberá dois votos de uma vez só. 

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Para quem tem acompanhado as votações, um voto a mais pode ser decisivo para o confinado ir - ou não - ao paredão. 

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