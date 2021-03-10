"BBB 21": capixaba Arthur ganha poder e pode bagunçar paredão

Arthur pode ter se dado bem sendo o menos votado do paredão falso na noite desta terça-feira (9) no "BBB 21". Com 1,28% dos votos, o capixaba levou um prêmio que pode acabar bagunçando a próxima formação da berlinda na casa mais vigiada do Brasil.
Na próxima votação para formar o paredão, o crossfiteiro do Espírito Santo terá peso dois em seu voto. Ou seja, quem ele votar receberá dois votos de uma vez só.
Para quem tem acompanhado as votações, um voto a mais pode ser decisivo para o confinado ir - ou não - ao paredão.