62,40% dos votos

"BBB 21": Carla é "eliminada" em paredão falso e vai para quarto secreto

Atriz se emocionou ao chegar ao cômodo novo e, lá, tem televisão com sinal à disposição, mas terá que gastar fichas para ter acesso ao áudio dos brothers

Publicado em 10 de Março de 2021 às 08:57

Redação de A Gazeta

BBB 21: Sarah, Carla Diaz e Camilla de Lucas na sala Crédito: TV Globo/Reprodução
Carla Diaz foi a mais votada no paredão falso desta terça-feira (9) no "BBB 21". Com 62,40%, a atriz deixou a casa mais vigiada do Brasil e, quando pensou que não, já estava em outro cômodo secreto. 
Em seu discurso de eliminação, Tiago elencou: "Dá pra você chegar em terceiro lugar pelo menos, sem fazer nada. Fica passando míssil pra lá, pra cá e você fica paradinho (...) O 'Big Brother' não vai deixar. Tem coisas que acontecem especificamente para mexer com você que está escondido e o público gosta".

Já no quarto, Carla chorou e começou a aproveitar das regalias que o espaço dispõe, como comida e televisão. A TV, no entanto, é sem som. Ela mostra o que está acontecendo na casa, mas para ouvir os brothers a atriz tem que gastar fichas (ela só recebeu 6 delas). Cada ficha dá duas horas de áudio para Carla. 

