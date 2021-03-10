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Covid-19: cruzeiro de Roberto Carlos é adiado para 2022 por pandemia

Segundo a assessoria, os passageiros chegam de muitos lugares tanto do Brasil como do mundo, e a aglomeração seria inevitável. Por prudência, portanto, foi tomada a medida de adiamento

Publicado em 10 de Março de 2021 às 08:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2021 às 08:38
O cantor Roberto Carlos em show em cruzeiro de seu Projeto Emoções Alto Mar
O cantor Roberto Carlos em show em cruzeiro de seu Projeto Emoções Alto Mar Crédito: Projeto Emoções/Reprodução
O cruzeiro do cantor Roberto Carlos, "Projeto Emoções Praia do Forte (BA) " foi adiado devido à pandemia de Covid-19. O show em alto mar aconteceria entre os dias 9 e 13 de junho, mas foi transferido para a semana dos namorados de 2022. Este é o segundo cruzeiro do cantor adiado este ano.
A produção do projeto disse que o cenário atual da pandemia pegou todos de surpresa e o momento exige muita cautela e que superando este período, todos estarão juntos celebrando a 18ª edição do Projeto Emoções.
"Entendendo que a saúde e o bem-estar de todos os participantes do Projeto Emoções deva ser nossa principal prioridade, seguimos adiante e buscando nos adaptar a esta nova realidade, oferecendo a todos a oportunidade de seguir conosco para o próximo ano, como parte da Família Emoções", disse.
Outro cruzeiro do cantor, o tradicional "Emoções em Alto Mar", programado para ocorrer entre 6 e 10 de fevereiro deste ano, também tinha sido adiado para 2022 devido à pandemia. Em maio do ano passado, a assessoria de imprensa do cantor já dizia que não seria possível saber a situação em fevereiro deste ano e que adiar era mais prudente para evitar cancelamentos mais perto do embarque no cruzeiro.

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Segundo a assessoria, os passageiros chegam de muitos lugares tanto do Brasil como do mundo, e a aglomeração seria inevitável. Por prudência, portanto, foi tomada a medida de adiamento. Quem já comprou terá de esperar mais um tempo.

HISTÓRICO

Desde 2005, Roberto Carlos sai em um cruzeiro de cinco dias lotado de fãs e canta seus grandes sucessos em um supernavio que navega pela costa brasileira. Em fevereiro de 2020, aconteceu a 16ª edição desse projeto, chamado Emoções em Alto Mar, no barco MSC Fantasia, com capacidade para 4.300 pessoas e ancorado a cerca de 500 metros da costa de Búzios.
Pouco antes das 23h, Roberto iniciou o segundo show dos três que faria na viagem. Como o teatro não comporta todos os passageiros, eles são divididos em três grupos. A apresentação foi excelente. É um teatro mais intimista do que os estádios ou casas de shows em que canta normalmente. Isso traz uma proximidade muito grande do público com seu rei.
Até demais: dos camarotes superiores próximos ao palco, era possível ver a tela, como a de uma TV, que ficava aos seus pés com as letras das canções. Piadinhas, cacos e interações com o público também estavam todas lá, previamente redigidas.

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