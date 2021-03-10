Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bombando na web!

Buscas por Meghan e Harry aumentam 750% após entrevista a Oprah

As buscas associadas à família real britânica relacionadas ao racismo figuram entre um dos temas mais buscados no Brasil, que representam juntos mais de 5000% de crescimento na caixa de busca do Google

Publicado em 10 de Março de 2021 às 08:42

Agência FolhaPress

Príncipe Harry e Meghan Markle, a duquesa de Sussex, chegando em evento em Londres Crédito: REUTERS/Henry Nicholls/File Photo
Após a bombástica entrevista do príncipe Harry, 36, e Meghan Markle, 39, para a apresentadora Oprah Winfrey, 67, o casal está entre as personalidades mais buscadas em todo mundo nas últimas 48 horas, segundo dados do Google Trends. No programa, eles esmiuçaram suas vidas como parte da realeza britânica, relatando os motivos que os levaram a se desligarem dela em janeiro do ano passado.
As buscas pelo casamento de Meghan e Harry saltaram mais de 750% em todo mundo e por Oprah subiram mais de 700%, entre domingo (7) e esta terça (9). As consultas pelo príncipe Harry cresceram mais de 650% e por Meghan, foi superior a 550%. No comparativo por país, a ex-duquesa de Sussex foi mais buscada que o príncipe Harry em todos os países e territórios.
"Onde assistir à entrevista da Oprah?" foi uma das cinco perguntas de língua inglesa mais buscadas em todo o mundo nas últimas 48 horas. "O que é racismo?" teve um crescimento de 50% nas buscas. No Brasil, o tema registrou aumento de 40%, em comparação as 48 horas anteriores, após o casal relatar que vivenciou o preconceito quando fazia parte da família real.
As buscas associadas à família real britânica relacionadas ao racismo figuram entre um dos temas mais buscados no Brasil, que representam juntos mais de 5000% de crescimento na caixa de busca do Google. Com relação a Meghan e o racismo, houve um crescimento superior a 3.850%. A ex-duquesa e a realeza britânica ficaram entre os 20 assuntos mais pesquisados junto a racismo no país.

Veja Também

Adriane Galisteu volta à Record após 18 anos para apresentar reality

Covid-19: cruzeiro de Roberto Carlos é adiado para 2022 por pandemia

"BBB 21": Sarah perde popularidade após citar Bolsonaro

Entre os temas que mais cresceram na busca sobre a realeza britânica estão "racismo, "cor de pele" e "Archie", o filho de um ano do casal. Segundo o Google, houve um aumento de 800% de consulta pelo bebê Archie Harrison Mountbatten-Windsor. A pergunta mais buscada sobre a criança e com crescimento superior a 400% foi: "Por que Archie não é príncipe?".

PERGUNTAS MAIS BUSCADAS SOBRE A FAMÍLIA REAL BRITÂNICA

- O que faz a família real britânica?
- O que aconteceu na família real britânica?
- De onde vem o dinheiro da família real?
- O que é uma família real?
- Quem assume quando a rainha Elizabeth morrer?
- Quem inventou os protocolos da família britânica?
- Onde mora a família real britânica?
- Quem comanda a realeza britânica?

PERGUNTAS MAIS BUSCADAS SOBRE MEGHAN E HARRY

-O que aconteceu com Meghan e Harry?
-Onde mora o príncipe Harry e Meghan?
-Como Meghan e Harry se conheceram?O que está acontecendo com Harry e Meghan?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos meghan markle Rainha Elizabeth II
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados