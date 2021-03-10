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"BBB 21": Rodolffo toma banho pelado e Fiuk flagra: "Feião não estava"

Sertanejo disse que havia prometido que tomaria banho pelado no reality da Globo e Pocah se chocou ao descobrir como Rodolffo fez para não ser filmado

Publicado em 10 de Março de 2021 às 09:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2021 às 09:06
BBB 21: Rodolffo na área externa da casa
BBB 21: Rodolffo na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Rodolffo decidiu contar para alguns colegas de confinamento sobre a sua promessa de tomar banho pelado no "BBB 21". Com Pocah, Juliette e Thais, o sertanejo disse que realizou o sonho no quarto do líder. 
Pocah foi a primeira a questionar como o brother havia conseguido despistar as câmeras. E ele entregou: "Os espelhos do chuveiro estavam embaçados com a fumaça. O quarto tem três câmeras fixas. A principal estava virada para a porta. A outra câmera que dava pra ver em cima da cama estava pra cá (fora do quarto). A única que estava virada pra lá é a da porta e é pequenininha. O vidro também estava embaçado. Ou seja, eu estava desimpedido". 
Para a surpresa do cantor, Fiuk apareceu no quarto no momento em que Rodolffo estava se banhando. Mas nada que tenha atrapalhado o momento de relax do artista. 

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"O Fiuk foi lá pedir o celular e viu que tava sem a parte de baixo e falou 'você tá sem nada. Eu sei que não apareceu. Outra, feião não tava, não", finalizou. 

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