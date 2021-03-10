"BBB 21": Rodolffo toma banho pelado e Fiuk flagra: "Feião não estava"

Pocah foi a primeira a questionar como o brother havia conseguido despistar as câmeras. E ele entregou: "Os espelhos do chuveiro estavam embaçados com a fumaça. O quarto tem três câmeras fixas. A principal estava virada para a porta. A outra câmera que dava pra ver em cima da cama estava pra cá (fora do quarto). A única que estava virada pra lá é a da porta e é pequenininha. O vidro também estava embaçado. Ou seja, eu estava desimpedido".