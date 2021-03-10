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BBB 21

Lumena diz que equipe jurídica acionará empresas que usam sua imagem

Eliminada do reality diz que não autorizou publicidades

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2021 às 15:08
Lumena Aleluia após deixar o BBB 21
Lumena Aleluia após deixar o BBB 21 Crédito: João Cotta/Globo
Algumas marcas publicitárias nas redes sociais têm usado a imagem de Lumena Aleluia para promover produtos e serviços e isso tem chateado a ex-participante do BBB 21.
Em vídeo disponibilizado em seus Stories do Instagram, a DJ de pagodão baiano e psicóloga diz que sua assessoria jurídica está indo atrás dessas empresas para pedir explicações.
"O papo reto é o seguinte: as publis, os negócios de propaganda, não estão autorizados. Assessoria de comunicação jurídica está na atividade, então pega a visão. As empresas que estão usando minha imagem sem autorização aí é mole. Manda um e-mail, uma mensagem", disse.
Lumena tem se divertido com os filtros do Instagram que brincam com a frase: "Lumena não autorizou". Os memes povoaram a internet depois de ela levantar algumas bandeiras no reality e criticar algumas condutas de outros participantes.
Apesar de esse ter sido o principal motivo para a eliminação de Lumena, a ex-sister começou a brincar com a situação, o que tem garantido a ela mais seguidores (são 281 mil atualmente, 100 mil a mais do que quando deixou a casa).
"Estou curtindo essa parada dos filtros, alguma coisa tinha que prestar desse BBB", disse a baiana.

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