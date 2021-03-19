Carla Diaz estagna em seguidores após quarto secreto; Sarah mantém queda

BBB 21: Carla Diaz e Sarah Andrade Crédito: João Cotta/Globo

Após um período de muita articulação no Big Brother Brasil 21 e crescimento nas redes sociais, Carla Diaz, 30, parece ter perdido o fôlego. Além de dias difíceis na casa devido ao seu relacionamento com Arthur Picoli, 26, ela também estagnou na web.

A atriz, que começou o reality com 2,2 milhões de seguidores no Instagram, teve sua primeira semana sem crescimento, mantendo 6,8 milhões de fãs. O número é inesperado, já que ela tem ficado entre os assuntos mais comentados seguidamente.

Nesta quinta (18), internautas pediram respeito à atriz no Twitter e a saída de Arthur, que estaria tendo uma relação abusiva com ela. Camilla de Lucas, 26, Juliette Freire, 31, e Pocah, 26, chegaram a confrontar e defender a atriz na casa na última festa.

Mesmo com apoio dentro e fora da casa, Carla não cresceu nas redes sociais. Já suas apoiadoras foram as que mais ganharam fãs. Juliette teve em torno de 1 milhão de novos seguidores na última semana, e está agora com 14,3 milhões.

Camilla também manteve o crescimento e chegou a 6,5 milhões de seguidores no Instagram -cerca de 400 mil a mais que na semana anterior-, enquanto Pocah teve meio milhão de novos seguidores, alcançando a marca de 12,7 milhões.

Também cresceram Fiuk, 30, líder da semana, Rodolffo Matthaus, 32, Gilberto Nogueira, 29, João Luiz Pedrosa, 24, Thaís Braz, 27, e Viih Tube, 20, apesar de terem aumentos menos expressivos, entre 100 mil e 200 mil novos fãs nas redes sociais.

A única participante a registrar perda de seguidores na última semana foi Sarah Andrade, 29, que voltou a envolver em polêmica. Após dizer que gosta do presidente Jair Bolsonaro, ela ironizou a pandemia e admitiu ter furado a quarentena.

"Durante a entrevista [de seleção do BBB], ele falou para mim: 'pandemia não existe para você? Ninguém está morrendo para você?'. E eu: 'oxe, eu não estou sentindo nada'", afirmou ela em meio a gargalhadas durante a festa desta quarta-feira (17).

A afirmação foi bastante criticada nas redes sociais, onde internautas chegaram a pedir a saída da sister e um posicionamento da Globo. "Sarah debochou dos mortos. Isso é sobre desrespeito e soberba", disparou uma seguidora.

A equipe de Sarah se desculpou nas redes sociais, mas isso não freou as críticas ou impediu que ela perdesse seguidores. Com isso, a competidora chegou a 7,8 milhões de seguidores nesta quinta, cerca de 1 milhão menos que duas semanas atrás.