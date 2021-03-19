Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 21

Fiuk e Carla estão no Paredão por terem sido os primeiros a deixar prova

Dupla ficou quase nove horas na disputa pela posição de líder da semana

Publicado em 19 de Março de 2021 às 14:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2021 às 14:15
BBB 21: Fiuk e Thaís durante a prova do líder da Fiat
BBB 21: Fiuk e Thaís durante a prova do líder da Fiat Crédito: Globoplay
Após quase nove horas de prova de resistência, Fiuk e Carla desistiram da dinâmica na manhã desta sexta-feira (19). Com isso, eles estão no Paredão. Os dois ainda podem se salvar da berlinda no domingo (21), quando vão disputar, ao lado do mais votado pela casa, a Prova Bate e Volta.
As outras duplas seguiram na disputa que culminou com a vitória de Sarah e Gil. Os vencedores garantem imunidade, e vão disputar entre si quem fica com a liderança, e quem fica com o carro.
Patrocinada por uma montadora de carros, a prova é disputada em duplas. Uma das pessoas fica sentada em um carro numa pista de testes simulada, e o outra tem de ficar segurando uma alavanca, que faz os veículos se movimentarem
A alavanca tem que ficar acionada o tempo inteiro. A única hora em que ela pode ser solta é quando um cronômetro é acionado. Nesse momento, os dois membros da dupla devem trocar de lugar.

Veja Também

BBB 21: Sarah e Gil ganham Prova do Líder após Pocah fazer 'um pouco de xixi'

"BBB 21": amiga que cuidava das redes de Sarah deixa função

"BBB 21": Carla Diaz decide terminar com Arthur: "Chegou no limite"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Televisão BBB Fiuk Reality show Globoplay BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados