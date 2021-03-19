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Casa Kalimann: Rafa Kalimann celebra novo projeto com a Globoplay

Segundo O Globo, o projeto é um game show produzido pelo diretor do reality, Boninho, que está apostando na vice-campeã do BBB 20

Publicado em 19 de Março de 2021 às 08:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 mar 2021 às 08:29
A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann
A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann Crédito: Globo/Divulgação
Rafa Kalimann usou suas redes sociais na noite de quarta-feira, 17, para anunciar o novo projeto com a GloboPlay. A ex-BBB publicou uma imagem com a arte do programa e revelou a data de estreia.
Na leganda, Rafa escreveu: "Eu sonhei que um novo projeto chegava dia 28/04. Casa Kalimann vem aí! A pergunta é: Estão preparados?"
Segundo O Globo, o projeto é um game show produzido pelo diretor do reality, Boninho, que está apostando na vice-campeã do BBB 20.

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Kalimann é empresária, modelo, atriz, apresentadora, youtuber e como influenciadora digital já acumula mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.

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