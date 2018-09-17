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Esclarecimento

Cardi B se pronuncia após postagem transfóbica no Facebook

Segundo a cantora, um ex-funcionário teria feito a piada ofensiva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 19:09

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 19:09

A cantora Cardi B se pronunciou após uma postagem ofensiva a transexuais ter sido feita em seu perfil oficial e verificado no Facebook. Na imagem publicada, um boneco desenhado aparece olhando por uma janela ao lado da frase: "Eu espero que ninguém veja este trans deixando minha casa". Emojis com carinhas dando risadas, chorando e um de caveira acompanharam a foto.
. Crédito: Reprodução/Instagram @iamcardib
Não demorou até que diversas críticas passassem a ser feitas, acusando Cardi de transfobia.
"Chegou à minha atenção que postagens ofensivas estavam sendo feitas no que costumava ser minha página de Facebook. No último um ano e meio um ex-membro do time tem sido o único com acesso à conta", escreveu Cardi em seu Twitter.
A conta da cantora é oficial e verificada, contando com mais de 6 milhões de seguidores no Facebook.

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