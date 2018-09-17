Cardi B se pronuncia após postagem transfóbica no Facebook

A cantora Cardi B se pronunciou após uma postagem ofensiva a transexuais ter sido feita em seu perfil oficial e verificado no Facebook. Na imagem publicada, um boneco desenhado aparece olhando por uma janela ao lado da frase: "Eu espero que ninguém veja este trans deixando minha casa". Emojis com carinhas dando risadas, chorando e um de caveira acompanharam a foto.

. Crédito: Reprodução/Instagram @iamcardib

Não demorou até que diversas críticas passassem a ser feitas, acusando Cardi de transfobia.

"Chegou à minha atenção que postagens ofensivas estavam sendo feitas no que costumava ser minha página de Facebook. No último um ano e meio um ex-membro do time tem sido o único com acesso à conta", escreveu Cardi em seu Twitter.