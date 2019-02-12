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Cardi B deleta perfil no Instagram após comentários de ódio

Cantora foi criticada por vitória no Grammy e esclareceu rivalidade com Nicki Minaj

Publicado em 

12 fev 2019 às 19:32

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 19:32

11/02/2019 - Cardi B recebe o prêmio de Melhor Álbum de Rap no Grammy Awards 2019 Crédito: Youtube/Grammy
A rapper Cardi B, de 26 anos, decidiu desativar seu perfil no Instagram após receber uma chuva de comentários de ódio contrários à sua vitória no Grammy Awards. Na premiação, a artista conquistou a categoria Melhor Álbum de Rap com Invasion of Privacy.
Antes de deletar a conta, ela publicou um vídeo no Instagram se defendendo dos haters: "Eu vi muita m**** hoje e ontem à noite, e estou cansada disso. Eu trabalhei duro no meu álbum, me tranquei no estúdio por três meses, não dormi na minha própria cama, às vezes por quatro dias seguidos - e grávida", disse em um trecho.
A rapper também aproveitou para esclarecer a rivalidade com Nicki Minaj. Em setembro de 2018, as artistas brigaram durante uma festa porque Nicki havia supostamente criticado a maneira com que Cardi B cuida de sua filha, Kulture. "Não é do meu feitio colocar alguém para baixo para levantar outras [pessoas]. Não é meu estilo e não é o que apoio", explicou no vídeo.
Por outro lado, Nicki Minaj cancelou sua participação no Bet Awards após a conta no Twitter da premiação 'brincar' sobre a rivalidade entre as cantoras, tuitando: "Enquanto isso, Nicki Minaj está sendo arrastada pela peruca". O tuíte foi feito para parabenizar a vitória de Cardi B no Grammy.
Os fãs de Nicki criticaram o Bet Awards, que deletou a publicação e fez um pedido de desculpas à cantora: "Infelizmente, o respeito que temos por Nicki foi violado por essa postagem que jamais deveria ter sido escrita. Ela não reflete o que sentimos por Nicki, nem os valores da nossa empresa. Nos desculpamos pela mágoa, frustração e confusão que a publicação causou".
Confira as postagens publicadas no Twitter:

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