Capixaba vai desfilar em show de moda internacional em Nova York

. Crédito: Reprodução/Instagram @victoriasecret_angelsssss

No próximo dia 8 de novembro, pela segunda vez consecutiva, a nossa Gizele Oliveira, de 25 anos, vai dar o ar da graça em desfile de marca internacional. Ela será a única capixaba e uma das três tops brasileiras que participarão do evento, que é considerado um dos maiores shows de beleza e moda do mundo. Nesta edição, o desfile acontece em Nova York, nos Estados Unidos, onde Gizele já mora há quase 6 anos.

Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, ela adianta que, apesar de não ser a primeira vez no Victoria's Secret Fashion Show 2018, está bastante ansiosa para o desfile deste ano. "E vai ser em Nova York, onde eu já moro, então fica mais fácil toda a preparação, que envolve malhação e alimentação correta", detalha. Segundo a modelo, ela é a única capixaba e uma das três brasileiras que vão desfilar: "É a minha segunda vez no Victoria's Secret Fashion Show e estou com aquele 'frio na barriga' para ver como será neste ano".

. Crédito: Reprodução/Instagram @giizeleoliveira

Gizele, apesar de pouca idade, já conquistou muito na carreira à qual se dedica desde mais nova. No entanto, ainda espera conquistar outras passarelas Nova York afora. Ela destaca que os sonhos ainda são muitos e que ainda pretende ter bem mais reconhecimento profissional do que o que possui hoje.

PASSARELA DIVERTIDA

Para a capixaba, o desfile da Victoria's Secret é diferente de qualquer outro por vários motivos. No entanto, avalia que o maior diferencial é na postura que se pode tomar em meio à performance. "O desfile da Victoria's Secret é diferente dos outros totalmente, principalmente porque você pode brincar de ser você mesma e mostrar toda sua personalidade", pondera. Nisso, ela crê que cada uma pode chamar a atenção do público com uma peculiaridade própria.

É como se eu ainda estivesse sonhando Gizele Oliveira, modelo

De acordo com Gizele, ser uma angel - como são chamadas as modelos que desfilam nesse evento - é o sonho de muitas meninas que trabalham na área. Isso porque tanto as profissionais como o mercado enxergam o show da Victoria's Secret como algo grande e que requer muita dedicação em vários sentidos. "O mundo inteiro sabe que a Victoria's Secret existe e que é muito grande trabalhar para eles. Ser uma angel é o sonho de quase toda modelo", dispara.

VISITA AO BRASIL

Gizele já mora nos Estados Unidos há alguns anos. Engajada com trabalhos que realiza lá, nem sempre ela consegue conciliar a agenda e ficar visitando os parentes e amigos no Espírito Santo e no Brasil. No entanto, sempre tenta, periodicamente, realizar essa viagem. "Eu volto ao Brasil uma ou duas vezes por ano. Sempre para o Natal e ano novo e, às vezes, no meio do ano", detalha.

. Crédito: Reprodução/Instagram @giizeleoliveira

A família da capixaba continua morando toda no Espírito Santo, com exceção do irmão, Otávio, que há dois anos também mora nos Estados Unidos. Mas Gizele, ao menos por enquanto, não pensa em voltar para ficar: "Voltar e ficar eu não sei... Já me acostumei com cidade grande e a vida fora do País. Porém, nunca digo nunca. E também depende muito das oportunidades".

Têm várias modelos que eu amo. Não acho que eu me inspiro em uma só, mas sim no conjunto de todas que eu admiro. A mistura do estilo da Bella Haddid e Elsa Hosk são os meus favoritos no momento Gizele Oliveira, modelo

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW 2018

O desfile é considerado um dos mais animados e cobiçados do mundo quando o assunto é moda e beleza. A passarela dá espaço para as modelos se tornarem protagonistas do desfile e é justamente isso que mais chama a atenção do público, que assiste a um verdadeiro show. Para este ano, a organização do evento programou algumas novidades, como a seleção da modelo Winnie Harlow para o casting. Ela será a primeira modelo com vitiligo que vai participar do Victoria's Secret Fashion show.

. Crédito: Reprodução/Instagram @giizeleoliveira