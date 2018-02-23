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Capixaba leva R$ 20 mil do 'Quem Quer Ser Um Milionário' de Huck

Médico desistiu na pergunta que queria saber quem foi o vice-campeão da Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 83
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 17:12

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 17:12

O médico Leonardo Goltara é o capixaba que ganhou R$ 20 mil do "Quem Quer Ser Um Milionário" de Huck Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online
O médico Leonardo Goltara volta a Vitória com R$ 20 mil a mais. Isso porque ele participou do "Quem Quer Ser Um Milionário", do programa "Caldeirão do Huck" (TV Globo), nos dois últimos sábados, dias 17 e 24 de fevereiro. Leonardo desistiu na nona pergunta porque não tinha certeza de quem era o país vice-campeão da Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 1983.
"Eu sabia. Mas quando Huck perguntou se eu apostaria os R$ 20 mil que eu tinha na resposta, aí eu perdi a minha certeza", brinca. Ele comemora a experiência e diz que foi muito positiva. "Fui inscrito pela minha irmã e se surgirem novas oportunidades, eu estou dentro", completa. 
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Leonardo foi o médico de Paul Mccartney quando o cantor veio ao Espírito Santo. Ele lembra que essas foram as duas grandes experiências novas que teve na vida. "Paul precisava de um médico que ficasse à disposição e eu fui o convidado. Agora, essa participação do quadro do Huck. Foi bem proveitoso", conta ele, que é estudioso e gosta de assuntos gerais. "Leio jornal todos os dias. Então, acaba que vamos acumulando uma carga boa de informação", justifica.
O médico Leonardo Goltara é o capixaba que ganhou R$ 20 mil do "Quem Quer Ser Um Milionário" de Huck Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

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