Capixaba de 7 anos é eleita a mais bela do Brasil

O Espírito Santo voltou com seis títulos nacionais do Beleza Fashion Brasil, concurso que aconteceu no último fim de semana no Mato Grosso do Sul. Lá, a Mini Miss Espírito Santo 2018, Alice Stange, de 7 anos, natural de Santa Maria de Jetibá, ganhou o título que a torna a mais bonita do Brasil em sua categoria: ela é a nova Mini Miss Brasil. A categoria dela foi a mais disputada de todo o concurso, já que nela concorriam 50 crianças do país inteiro.
Assista ao desfile de Alice Stange no Beleza Fashion Brasil:
Além de Alice, Saly Pio, de 14 anos, voltou como Miss Brasil Pré-Teen; Kaio Antunes, de 9 anos, como Mini Mister Brasil Universe; Pedro Henrique Balista, de 21 anos, como Mister Brasil America's; e Samanta Braun, de 18 anos, ficou com o 3º lugar no Miss Teen Brasil, além de ser a Miss Simpatia em sua categoria.
Alice e Saly vão, no ano que vem, concorrer aos títulos internacionais no Miss Universo Mini e Pré-Teen, em Paris, na França, em novembro de 2019. Todas as despesas da viagem serão custeadas pela organização do concurso.
Em números, isso significa que o Espírito Santo conquistou seis dos 12 títulos que o concurso possui, o que nunca aconteceu antes, como explicam Ivete e Thays do Espírito Santo, organizadoras do Miss e Mister Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen. É a sexta vez que representantes do Estado participam do evento que, em sua 11ª edição, reuniu 150 candidatos do Brasil inteiro.
Thays, que também é responsável por preparar as meninas e meninos para os concursos, destaca que esse reconhecimento veio com a junção do comprometimento dos candidatos e dos treinos que são realizados. Segundo ela, desde que ganham o concurso regional, aqui no Estado, os jovens começam a passar por uma agenda de preparações que englobam uma série de compromissos.
Para ela, a cada ano, no entanto, todos estão mais preparados para os concursos nacionais. "E nós mostramos isso neste ano, com tantos títulos sendo conquistados pelos nossos meninos. Isso é reflexo do trabalho que todos nós fazemos e nós observamos que a cada ano todo esse envolvimento e vitórias são maiores", comemora.
COMO PARTICIPAR DO MISS E MISTER ESPÍRITO SANTO MINI, MIRIM, JUVENIL E TEEN 2019
O Miss e Mister ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2019 vai acontecer dia 6 de dezembro e as inscrições já estão abertas. O concurso, organizado por Ivete e Thays, já revelou grandes nomes das passarelas, como a Miss Brasil 2010, Débora Lyra.
Para participar, os candidatos precisam ter entre 4 e 24 anos, devem apresentar o material fotográfico via WhatsApp (27 - 99789-7210) ou no estande da TH Promoções, no Shopping Norte Sul, de terça a sábado, de 13h às 18h. Depois de serem aprovados em uma primeira seleção, os escolhidos participam de aulas de etiqueta e comportamento, além de cuidados estéticos. Os candidatos também podem se inscrever por meio do e-mail [email protected].