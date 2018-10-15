Capixaba de 7 anos é eleita a mais bela do Brasil

Equipe do Espírito Santo no Beleza Fashion Brasil: Thays do Espírito Santo, Samanta Braun, Pedro Henrique Balista, Saly Pio, a pequena Alice Stange e Ivete do Espírito Santo Crédito: TH Promoções Artísticas/Divulgação

O Espírito Santo voltou com seis títulos nacionais do Beleza Fashion Brasil, concurso que aconteceu no último fim de semana no Mato Grosso do Sul. Lá, a Mini Miss Espírito Santo 2018, Alice Stange, de 7 anos, natural de Santa Maria de Jetibá, ganhou o título que a torna a mais bonita do Brasil em sua categoria: ela é a nova Mini Miss Brasil. A categoria dela foi a mais disputada de todo o concurso, já que nela concorriam 50 crianças do país inteiro.

Alice Stange, de 7 anos: é a nova Mini Miss Brasil Crédito: TH Promoções Artísticas/Divulgação

Assista ao desfile de Alice Stange no Beleza Fashion Brasil:

Além de Alice, Saly Pio, de 14 anos, voltou como Miss Brasil Pré-Teen; Kaio Antunes, de 9 anos, como Mini Mister Brasil Universe; Pedro Henrique Balista, de 21 anos, como Mister Brasil America's; e Samanta Braun, de 18 anos, ficou com o 3º lugar no Miss Teen Brasil, além de ser a Miss Simpatia em sua categoria.

Saly Pio, de 14 anos: foi eleita Miss Brasil Pré-Teen Crédito: TH Promoções Artísticas/Divulgação

Alice e Saly vão, no ano que vem, concorrer aos títulos internacionais no Miss Universo Mini e Pré-Teen, em Paris, na França, em novembro de 2019. Todas as despesas da viagem serão custeadas pela organização do concurso.

Em números, isso significa que o Espírito Santo conquistou seis dos 12 títulos que o concurso possui, o que nunca aconteceu antes, como explicam Ivete e Thays do Espírito Santo, organizadoras do Miss e Mister Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen. É a sexta vez que representantes do Estado participam do evento que, em sua 11ª edição, reuniu 150 candidatos do Brasil inteiro.

Pedro Henrique Balista, de 21 anos: foi eleito Mister Brasil America's Crédito: TH Promoções Artísticas/Divulgação

Thays, que também é responsável por preparar as meninas e meninos para os concursos, destaca que esse reconhecimento veio com a junção do comprometimento dos candidatos e dos treinos que são realizados. Segundo ela, desde que ganham o concurso regional, aqui no Estado, os jovens começam a passar por uma agenda de preparações que englobam uma série de compromissos.

Kaio Antunes, de 9 anos: se tornou o novo Mini Mister Brasil Universe Crédito: TH Promoções Artísticas/Divulgação

Para ela, a cada ano, no entanto, todos estão mais preparados para os concursos nacionais. "E nós mostramos isso neste ano, com tantos títulos sendo conquistados pelos nossos meninos. Isso é reflexo do trabalho que todos nós fazemos e nós observamos que a cada ano todo esse envolvimento e vitórias são maiores", comemora.

Samanta Braun, de 18 anos: ficou com o 3ºlugar na categoria Miss Teen Brasil e conquistou a faixa de Miss Simpatia Crédito: TH Promoções Artísticas/Divulgação

COMO PARTICIPAR DO MISS E MISTER ESPÍRITO SANTO MINI, MIRIM, JUVENIL E TEEN 2019

O Miss e Mister ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2019 vai acontecer dia 6 de dezembro e as inscrições já estão abertas. O concurso, organizado por Ivete e Thays, já revelou grandes nomes das passarelas, como a Miss Brasil 2010, Débora Lyra.