Capixaba canta Rita Lee e é aprovada para segunda fase do 'The Voice'

Capixaba, Tamara Angel canta Rita Lee e é aprovada para segunda fase do "The Voice" Crédito: Reprodução/TV Globo

The Voice Brasil 2018. Ela se apresentou na noite desta quinta-feira (2) com "Esse Tal de Rock Enrow", de Rita Lee, e encantou Lulu Santos, que foi o único técnico que virou a cadeira para a jovem. Tamara Angel, de Cachoeiro de Itapemirim, é a segunda capixaba a ser aprovada no2018. Ela se apresentou na noite desta quinta-feira (2) com "Esse Tal de Rock Enrow", de Rita Lee, e encantou, que foi o único técnico que virou a cadeira para a jovem.

Rita Lee, chegou bem. Muito anjo você. Você tem uma energia forte à beça e fez uma música da Rita do seu jeito... Um jeito de cantar de quem gosta do que está fazendo", disse. Atualmente, Tamara mora em São Paulo, mas lembrou: "Venho de Cachoeiro, no Espírito Santo. Terra de Roberto Carlos". Assim que terminou a apresentação, Lulu destacou que garantiu a candidata antes que alguém o bloqueasse. "Chegou de, chegou bem. Muito anjo você. Você tem uma energia forte à beça e fez uma música da Rita do seu jeito... Um jeito de cantar de quem gosta do que está fazendo", disse. Atualmente, Tamara mora em São Paulo, mas lembrou: "Venho de Cachoeiro, no Espírito Santo. Terra de".

A menina fez seu primeiro show aos 15 anos, como cover de Avril Lavigne. Depois que se mudou para São Paulo, a cantora fez curso de produção musical e começou a se apresentar em bares, além de ter tocado para mais de três milhões de pessoas no encerramento da Parada LGBT de São Paulo. Hoje, com 27 anos, ela se dedica a aulas de guitarra e tem um CD autoral já lançado.

1º CAPIXABA

Zezé Di Camargo e Luciano, e fez Ivete Sangalo e Carlinhos Brown virarem as cadeiras. O baiano, inclusive, usou o botão do bloqueio para tirar Michel Teló da disputa pela voz. Edson Carlos, de 32 anos, saiu de Vitória, no Espírito Santo, para dominar a cena do palco do The Voice Brasil, na noite do dia 26 de julho, uma quinta-feira. O capixaba, que foi o primeiro a aparecer nesta edição do programa da TV Globo, cantou "Se For Pra Judiar", dee Luciano, e feze Carlinhos Brown virarem as cadeiras. O baiano, inclusive, usou o botão do bloqueio para tirar Michel Teló da disputa pela voz.

"Eu acho injusto um negócio desse", brincou Teló, pouco antes de Brown revelar que foi ele quem havia bolado o plano. "O cara é muito bom, ele está cantando em um estilo que é próximo ao teu. Esse botão só tem graça bloquear quando o cara quer muito o candidato", justificou Carlinhos.

O capixaba, então, ficou com a tarefa de escolher para qual time iria querer ir: "Pois é... Eu queria o Teló, mas infelizmente ele abandonou". Ivete, em seguida, respondeu: "Olha lá o que vai dizer, Edson. 'Eu queria o Teló, mas só sobrou esses dois fuleiros", brincou. Por fim, ele escolheu a baiana para treiná-lo para as próximas fases.

LULU SANTOS GOSTA DA VOZ CAPIXABA

Mariana Coelho, uma das grandes revelações recentes de artistas novos do Espírito Santo, também foi a escolhida dele quando participou do reality, em 2017. Ela chegou a alcançar as semi-finais, quando foi eliminada. Na ocasião, Lulu já tinha deixado claro o quanto admirava a menina e o quanto ela tinha potencial para seguir na carreira - tanto que seguiu. A cada edição do The Voice Brasil, temos mais certeza disso. É que, uma das grandes revelações recentes de artistas novos do Espírito Santo, também foi a escolhida dele quando participou do reality, em 2017. Ela chegou a alcançar as semi-finais, quando foi eliminada. Na ocasião, Lulu já tinha deixado claro o quanto admirava a menina e o quanto ela tinha potencial para seguir na carreira - tanto que seguiu.