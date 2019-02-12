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SUSTO

Cão de Luan Santana cai em buraco de seis metros e assusta cantor

Animal ficou sangrando no chão por um tempo e foi socorrido pela irmã do sertanejo

Publicado em 

12 fev 2019 às 15:29

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 15:29

12/02/2019 - Luan Santana com o Puff, seu cachorro Crédito: Instagram / @luansantana
Luan Santana levou um susto neste último sábado, dia 9. O seu cachorro, Puff, caiu em um buraco de seis metros de profundidade. O bicho de pequeno porte tem 14 anos - idade avançada para a espécie - e pesa apenas três quilos.
"(O Puff) não ficou com nada quebrado, só cortou o queixo", relatou o sertanejo no Instagram. Segundo ele, o pet ficou sangrando no chão por um tempo, até Bruna Santana, irmã do cantor, socorrê-lo e levá-lo ao veterinário.
Apesar do problema, Luan Santana afirmou que deu tudo certo. Além disso, demonstrou afeto pelo animal. "Eu sempre disse que ele era diferente. Um cachorro com jeito de gente ou uma pessoa com jeito de cachorro? Não sei. Só sei que ele segue firme, alimentando-se do amor dessa família, que o escolheu como o único filho de quatro patas", escreveu o cantor.

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