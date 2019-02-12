Cão de Luan Santana cai em buraco de seis metros e assusta cantor

12/02/2019 - Luan Santana com o Puff, seu cachorro Crédito: Instagram / @luansantana

Luan Santana levou um susto neste último sábado, dia 9. O seu cachorro, Puff, caiu em um buraco de seis metros de profundidade. O bicho de pequeno porte tem 14 anos - idade avançada para a espécie - e pesa apenas três quilos.

"(O Puff) não ficou com nada quebrado, só cortou o queixo", relatou o sertanejo no Instagram. Segundo ele, o pet ficou sangrando no chão por um tempo, até Bruna Santana, irmã do cantor, socorrê-lo e levá-lo ao veterinário.