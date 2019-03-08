Cantora Taylor Swift tem casa em Nova York invadida novamente

A cantora Taylor Swift Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

Pela terceira vez, um mesmo homem tentou invadir a casa de Taylor Swift, em Nova York, nos EUA. Segundo o site TMZ, por volta das 2h desta quinta-feira (7), Roger Alvarado conseguiu subir no telhado e derrubar uma porta da residência. O alarme então soou, a polícia foi acionada e prendeu o "stalker".

Alvarado já tinha sido preso pelo mesmo crime duas vezes no ano passado. Em fevereiro de 2018, ele quebrou a porta do local com uma pá.

Dois meses depois, em abril, foi detido dormindo na cama de Taylor. Nesta ocasião, Alvarado chegou a tomar banho na casa da cantora, que não estava no local. Pela invasão, ele recebeu pena de seis meses de detenção. Alvarado saiu da prisão em 5 de fevereiro e estava em liberdade condicional.

Taylor vem sofrendo com perseguidores há algum tempo. Em setembro de 2018, ela conseguiu uma ordem judicial de restrição um homem que, desde 2016, mandava cartas com ameaças de estupro e até de morte.

Em abril, outro homem foi preso em frente à casa de Taylor, em Beverly Hills. Ele foi pego pela polícia local usando uma máscara e, em seu carro, havia uma faca. Em dezembro do ano passado, foi revelado pela revista Rolling Stone que um software de reconhecimento facial para encontrar e monitorar pessoas que a perseguiam foi usado em um show da cantora em maio do mesmo ano.