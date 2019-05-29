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SOLIDÁRIA

Cantora Sia quer adotar jovem que perdeu família após pai matar a mãe

Rapaz ficou conhecido por documentário Foster, da HBO, e cativou a cantora pop

Publicado em 

29 mai 2019 às 19:56

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 19:56

A cantora Sia Crédito: Reprodução/Twitter
Sia escreveu um tuíte para um rapper chamado Dasani, de 16 anos, na terça-feira, 28, afirmando que gostaria de adotá-lo. Ele ficou sem família após ver o homem que considerava como pai matar a sua mãe.
> Cantora Sia comemora 8 anos de sobriedade e recebe apoio de fãs
"Oi, Dasani. Eu gostaria de adotá-lo. Eu estou tentando achar você, fazer a checagem da minha casa [pelas autoridades responsáveis], etc. Mas eu quero que você saiba que terá um lar comigo", afirmou a cantora.
Hey dasani from "FOSTER" on @HBO! I'd like to adopt you we're just trying to find you and get my house check done etc. but I want you to know you will have a home with me.
- sia (@Sia) 28 de maio de 2019
A história do artista ficou conhecida pelo documentário Foster, do HBO, que mostra o trabalho de assistência social dos Estados Unidos por meio do Departamento de Crianças e Serviços Familiares de Los Angeles, a maior agência municipal de direitos infantis do país.
Assista a um trecho do filme, em que Dasani reflete sobre seus desafios na vida.

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