SEM DROGAS

Cantora Sia comemora 8 anos de sobriedade e recebe apoio de fãs

Australiana teve problemas com drogas no passado
Redação de A Gazeta

11 set 2018 às 16:54

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 16:54

A cantora Sia Crédito: Reprodução/Twitter
A cantora Sia fez uma postagem em seu Twitter comemorando o fato de estar sóbria há oito anos nesta terça-feira, 11. Há alguns anos, ela admitiu ter sofrido com a dependência de álcool e outras drogas no passado.
"Oito anos sóbria hoje. Eu te amo, continue em frente. Você consegue fazer isso", escreveu.
Diversos fãs demonstraram apoio à cantora usando a hashtag #WeLoveYouKeepGoing na rede social.
"Sim, Sia, você deve estar orgulhosa de você mesma e também orgulhosa por inspirar outras pessoas com a sua música, seu caráter e sua simpatia", escreveu uma.
"Sia, você é o maior ser humano do mundo, sempre lá para espalhar o amor e levar a tristeza para longe", disse outra.
Confira abaixo a publicação de Sia e algumas mensagens enviadas por seu seguidores [em inglês]:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Fernanda Gentil se declara à mulher após dez anos de união: 'Parceira, amiga e cúmplice'
Fernanda Gentil se declara à mulher após dez anos de união: 'Parceira, amiga e cúmplice'
Imagem de destaque
Cantor Bruno Mafra é condenado por estupro das próprias filhas e cancela turnê
Imagem de destaque
O exercício de 14 minutos que pode proteger seu coração

