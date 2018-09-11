Cantora Sia comemora 8 anos de sobriedade e recebe apoio de fãs

A cantora Sia fez uma postagem em seu Twitter comemorando o fato de estar sóbria há oito anos nesta terça-feira, 11. Há alguns anos, ela admitiu ter sofrido com a dependência de álcool e outras drogas no passado.
"Oito anos sóbria hoje. Eu te amo, continue em frente. Você consegue fazer isso", escreveu.
Diversos fãs demonstraram apoio à cantora usando a hashtag #WeLoveYouKeepGoing na rede social.
"Sim, Sia, você deve estar orgulhosa de você mesma e também orgulhosa por inspirar outras pessoas com a sua música, seu caráter e sua simpatia", escreveu uma.
"Sia, você é o maior ser humano do mundo, sempre lá para espalhar o amor e levar a tristeza para longe", disse outra.
