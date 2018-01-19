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"Planejando"

Cantora sertaneja compra produtos para bebê antes de ficar grávida

Thaeme disse ter comprado produtos sem prazo de validade e sem distinção de sexo, já que não sabe quando o bebê virá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 11:51

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 11:51

E publicou um versículo: "Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia apropriado de me entregar" Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Thaeme Mariôto, da dupla com Thiago, aproveitou a viagem que fez para os Estados Unidos para já comprar roupas e itens de decoração para um bebê que ainda está por vir. Em seu Instagram, ela fez questão de frisar que não está grávida, mas está planejando, ainda para este ano, um filho com o marido.
Ainda não estou grávida, mas como muitos já sabem, estamos planejando ainda para esse ano, se essa for a vontade de Deus!, disse a cantora, que terminou a postagem com um versículo bíblico: Mas eu sei bem em que creio e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia apropriado de me entregar.
Thaeme disse ter comprado produtos sem prazo de validade e sem distinção de sexo, já que não sabe quando o bebê virá. A cantora, que é casada desde 2015 com o empresário Fábio Dalua, comprou também presentes para os sobrinhos.

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