Cantor Nahim é preso após descumprir decisão judicial em São Paulo

03/04/2019 - O cantor Nahim Crédito: Instagram / @nahimoficial

O cantor Nahim está preso em São Paulo desde a última quarta-feira, 27, após ter descumprido uma decisão judicial que o impedia de se aproximar de sua ex-mulher. As informações foram dadas por Andreia Andrade, atual esposa de Nahim, em entrevista ao Balanço Geral, da Record TV, desta terça-feira, 2.

"Em 2017 houve um processo, inclusive, entra na [lei] Maria da Penha. Ela [ex] entrou com ação de injúria. Na ocasião, parece que não procedeu a injúria, mas o juiz manteve a medida protetiva para ele não chegar perto da ex-mulher", afirmou Andreia.

Segundo ela, o cantor teria sido preso após visitar os cinco cachorrinhos que ainda vivem na casa onde mora sua ex-esposa.

Andreia ainda explicou a demora em tornar o caso público: "Tendo em vista a morosidade do processo, que já era para ele sair, não tive outro recurso a não ser colocar na imprensa pra pedir ajuda."