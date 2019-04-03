Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
DEU RUIM

Cantor Nahim é preso após descumprir decisão judicial em São Paulo

Segundo sua atual esposa, prisão ocorreu na última quarta-feira, 27

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:30

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:30
03/04/2019 - O cantor Nahim Crédito: Instagram / @nahimoficial
O cantor Nahim está preso em São Paulo desde a última quarta-feira, 27, após ter descumprido uma decisão judicial que o impedia de se aproximar de sua ex-mulher. As informações foram dadas por Andreia Andrade, atual esposa de Nahim, em entrevista ao Balanço Geral, da Record TV, desta terça-feira, 2.
"Em 2017 houve um processo, inclusive, entra na [lei] Maria da Penha. Ela [ex] entrou com ação de injúria. Na ocasião, parece que não procedeu a injúria, mas o juiz manteve a medida protetiva para ele não chegar perto da ex-mulher", afirmou Andreia.
Segundo ela, o cantor teria sido preso após visitar os cinco cachorrinhos que ainda vivem na casa onde mora sua ex-esposa.
Andreia ainda explicou a demora em tornar o caso público: "Tendo em vista a morosidade do processo, que já era para ele sair, não tive outro recurso a não ser colocar na imprensa pra pedir ajuda."
Cantor de sucesso em décadas passadas, Nahim voltou aos holofotes recentemente ao participar de reality shows como o Aprendiz: Celebridades e A Fazenda - Nova Chance.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados