Cantor Latino se declara para Ana Paula, macaca de estimação

07/02/2019 - Cantor se declara para macaca Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Latino publicou em sua conta no Intagram uma declaração de amor a Ana Paula, sua macaca de estimação. "Together and forever! (Juntos e para sempre, em português)", escreveu o artista em foto ao lado do animal.

Ana Paula foi um presente de uma amiga ao cantor depois da morte de Twelves, seu antigo macaco de estimação, em março do ano passado.

Twelves foi atropelado e Latino demonstrou grande amor pelo animal e tristeza com a perda nas redes sociais. O artista recebeu o apoio dos fãs e uma empresa decidiu homenagear o artista, com um diamante feito das cinzas do Twelves.

O diamante seria criado a partir do carbono extraído das cinzas de Twelves. Segundo a empresa, são necessários 500 gramas de cinzas.

À época, a Ampara Silvestre, uma organização de proteção aos animais, criticou o cantor pela morte do animal.

Latino mantinha o macaco como um animal de estimação e a organização se posicionou contra a forma como Latino cuidava de Twelves, que usava roupas e coleiras, e afirmou que o macaco-prego não teria uma vida adequada vivendo em cativeiro, independentemente da condição financeira da pessoa que o crie.