Home
>
Famosos
>
Cantor João Gilberto será enterrado em Niterói

Cantor João Gilberto será enterrado em Niterói

Pai da bossa nova morreu aos 88 anos

Agência Estado

Publicado em 8 de julho de 2019 às 11:34

 - Atualizado há 6 anos

João Gilberto, durante apresentação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 2008 Crédito: Ari Versiani/AFP

O corpo do cantor João Gilberto será enterrado nesta segunda-feira, dia 8, no cemitério Parque da Colina, em Niterói, em um jazigo da família, às 16h. O velório do músico, aberto ao público, será no foyer do Theatro Municipal, no Centro do Rio, das 9h às 14h.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Pai da Bossa Nova, João Gilberto morreu no sábado, aos 88 anos, no apartamento onde morava, no bairro do Leblon, na zona sul. A causa da morte não foi divulgada. Bebel Gilberto, filha do cantor e compositor, estava em turnê nos Estados Unidos, mas voltou ao Brasil neste domingo para se despedir do pai.

> Famosos lamentam morte de João Gilberto nas redes sociais

O filho mais velho de João Gilberto, João Marcelo, que mora em Nova Jersey, nos EUA, não virá ao Brasil para o enterro. O advogado de João Marcelo, Gustavo Miranda, informou que ele está renovando o seu visto de permanência no país e, por isso, não poderia se ausentar dos EUA.

"Meu pai morreu. Sua luta foi nobre, ele tentou manter a dignidade à luz da perda da independência. Agradeço minha família por estar aqui por ele", escreveu o filho do cantor, João Marcelo, que mora nos Estados Unidos. Seu estado de saúde teria piorado desde a morte da ex-mulher, Miúcha, em dezembro de 2018, com quem foi casado e teve a filha Bebel. Ele chegou a pesar 40 quilos.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais