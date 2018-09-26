Cantor diz que beijo em Anitta foi de verdade e elogia: 'Muito bom'

Um dos momentos mais comentados sobre o Prêmio Multishow deste ano foi o beijaço que Anitta ganhou de Leandro Osmar, da banda Atitude 67, durante a cerimônia. O cantor invadiu o palco e beijou a funkeira, que estava apresentando o prêmio.
Em entrevista ao jornal Extra, o músico contou que o beijo foi mesmo para valer e que nada estava combinado. "Foi pra valer e para mostrar atitude", disse ele, elogiando em seguida: "Foi muito bom".
Segundo o Extra, a repercussão foi grande também entre os companheiros de banda e amigos de Leandro. O músico virou alvo de brincadeiras do cantor Felipe Araújo, que o chamou de "mito". Assista: