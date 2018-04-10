Candidatas a Miss Espírito Santo 2018 se apresentam em Vitória

Candidatas ao Miss Espírito Santo 2018 se apresentam em Vitória Crédito: Caca Lima

Treze meninas já estão a postos para se lançarem ao título de Miss Espírito Santo BE Emotion 2018. As capixabas se apresentaram, nesta terça-feira (10), para a coordenação do concurso em um hotel da Praia do Canto, em Vitória. A nova representante da beleza do Estado será escolhida em cerimônia que acontece na noite desta quarta-feira (11), no mesmo local.

A coordenadora do Miss Espírito Santo BE Emotion, Nabila Furtado, já destacou a importância do concurso ao Gazeta Online, quando recebeu a Miss Brasil BE Emotion 2017, Monalysa Alcântara, de 19 anos, em março deste ano.