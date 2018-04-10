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Beleza à prova

Candidatas a Miss Espírito Santo 2018 se apresentam em Vitória

Nova representante da beleza capixaba será eleita na noite desta quarta-feira (11)

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 17:16
Candidatas ao Miss Espírito Santo 2018 se apresentam em Vitória Crédito: Caca Lima
Treze meninas já estão a postos para se lançarem ao título de Miss Espírito Santo BE Emotion 2018. As capixabas se apresentaram, nesta terça-feira (10), para a coordenação do concurso em um hotel da Praia do Canto, em Vitória. A nova representante da beleza do Estado será escolhida em cerimônia que acontece na noite desta quarta-feira (11), no mesmo local.
A coordenadora do Miss Espírito Santo BE Emotion, Nabila Furtado, já destacou a importância do concurso ao Gazeta Online, quando recebeu a Miss Brasil BE Emotion 2017, Monalysa Alcântara, de 19 anos, em março deste ano.
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Em um evento que lançou o concurso capixaba, durante o discurso de apresentação, a coordenadora, que também já participou de concursos de beleza, destacou o novo momento do Miss Espírito Santo. "Tenho muito a agradecer a Deus, a várias pessoas que estão acreditando nesse novo projeto e que venham muitos anos mais. Desta edição para trás, também, tivemos grandes talentos coordenando tudo e a história do concurso capixaba se deve parte a essas personalidades", avaliou.

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