Candidata diz que seu bumbum aumentou só com dieta para concurso

Para competir com as outras vinte e seis candidatas, Cida Alves, conhecida como sósia de Tatá Werneck e representante de Minas Gerais no Miss Bumbum, entrou em uma dieta rígida para tentar aumentar o bumbum. Para conseguir esse resultado, a musa diz que cortou todo o açúcar e carboidrato para mudar o corpo em até dois meses.
Meu corpo já está mudando e sinto que o esforço valerá a pena, conta a candidata que corre contra o tempo até o final de outubro, antes do encerramento das votações do concurso. A musa também destaca que vem sendo bastante comparada a Roxanne, personagem de Tatá Werneck pela redes sociais. Tenho que ter mais bumbum pra ganhar os meus fãs e o da Roxanne, brinca.
Sempre cuidando da estética e modelagem do corpo, Cida revela que é contra procedimentos artificiais e que o trabalho na academia e diversas consultas com o personal trainer é benéfico para a sua saúde. Tem gente que aposta no artificial para ter resultados mais rápidos, mas eu prefiro o natural. É só ter um pouco mais de paciência, conta Cida, que já ganhou 4cm de bumbum.