Campeã do 'BBB 18', Gleici vai reformar a casa e viajar com os avós

Gleici contou um pouco da situação da família, que inclusive"Não tenho noção, sei que é muito dinheiro", disse, se referindo ao valor do prêmio. "Mas sei que dá para fazer o que eu quero. Que de início quero ajudar meus avós e minha mãe. Dar conforto para eles. Também não é muita coisa, é só dar uma casa melhor, arrumada...", completou.