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Nova milionária

Campeã do 'BBB 18', Gleici vai reformar a casa e viajar com os avós

A menina que ganhou o apelido de 'fada' na internet agora está R$ 1,5 milhão mais rica

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 12:29
Campeã do "BBB 18", Gleici vai reformar casa e viajar com a família Crédito: Reprodução/TV Globo
Depois de ser anunciada campeã do "Big Brother Brasil 18", a acreana Gleici, que conquistou o coração do brasileiro com sua história de vida comovente, disse que gastará, de início, o R$ 1,5 milhão que ela ganhou reformando a casa dos avós e da mãe. "Eles moram em casinhas muito simples, quero dar mais conforto", alegou. Em seguida, brincou que quer gastar o dinheiro, também, viajando. "Depois viajar e levar todo mundo para viajar", disparou. 
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A ex-sister detalhou, em entrevista no Estúdio do BBB, que os avós sequer entraram em um avião durante a vida, mas que a mãe surpreendeu indo - voando, literalmente - a tantos paredões dos quais a acreana participou. "Minha mãe agora está viajada", brincou. 
Gleici contou um pouco da situação da família, que inclusive teve a luz de casa cortada às vésperas do anúncio da vitória desta edição do reality por falta de pagamento. "Não tenho noção, sei que é muito dinheiro", disse, se referindo ao valor do prêmio. "Mas sei que dá para fazer o que eu quero. Que de início quero ajudar meus avós e minha mãe. Dar conforto para eles. Também não é muita coisa, é só dar uma casa melhor, arrumada...", completou. 

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