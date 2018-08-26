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Camila Queiroz e Klebber Toledo se casam em Jericoacoara

A noiva usou um vestido, assinado por Lethicia Bronstein, com 461 flores de tecido confeccionadas e bordadas à mão

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 19:08
Camila Queiroz e Klebber Toledo casaram na tarde neste sábado (25), em Jericoacoara, no Ceará Crédito: Reprodução/Instagram
Após meses de expectativa e o casamento no civil que ocorreu em junho, Camila Queiroz e Klebber Toledo se casaram neste sábado, 25, em Jericoacoara, no Ceará. A cerimônia religiosa ocorreu durante o pôr do sol na beira da praia, no Essenza Hotel.
As avós dos noivos levaram as alianças do casal até o altar da cerimônia religiosa. Entre as madrinhas, estavam atrizes como Vanessa Giácomo, Cássia Kis, Drica Morais e Antonia Morais.
A noiva usou um vestido, assinado por Lethicia Bronstein, com 461 flores de tecido confeccionadas e bordadas à mão. A peça, que demorou cinco meses para ser produzida, foi confeccionada em renda italiana, organza de seda, pérolas e tule com paetês transparentes bordados - detalhe que foi pensado para dar um brilho natural ao vestido durante o pôr do sol. A cauda tinha um metro e meio e o véu de tule tinha três metros de comprimento. "As flores dão todo o sentido do desenho do vestido, que tem um movimento único", diz Lethicia.
A assessoria de imprensa da estilista afirmou que o valor do vestido de Camila ainda não foi calculado. No entanto, um modelo feito sob medida com características semelhantes, mas com adaptações de materiais e quantidade de flores, no ateliê de Lethicia Bronstein custa a partir de R$ 25 mil.
A estilista também foi responsável por vestir as mães e as avós dos noivos. Lethicia e Camila criaram uma estampa floral exclusiva para o tecido dos vestidos das doze madrinhas e cada uma delas pôde escolher o modelo e o local para produzir a peça.

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