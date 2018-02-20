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Processo seletivo

Camila Morgado nega ter vetado Bianca Andrade em nova 'Malhação'

Ao Purepeople, TV Globo também esclareceu que a youtuber não participou do processo seletivo para integrar o elenco da nova novela teen
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 17:57

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 17:57

Camila Morgado Crédito: Divulgação
Camila Morgado, que está de volta à TV em "Malhação", da TV Globo, negou ter se oposto à escalação de Bianca Andrade, a famosa youtuber Boca Rosa, na nova temporada da novela teen. Segundo o Extra, a digital influencer quase ganhou o papel de filha da atriz, que teria reclamado e disse que não iria contracenar com uma youtuber. 
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Segundo o Purepeople, a assessoria de Camila assegurou: "Essa informação não procede". Assim como a TV Globo corroborou, por meio de nota, ao site: "Bianca Andrade não participou de nenhuma etapa do processo seletivo para integrar o elenco da nova temporada de 'Malhação: Vidas Brasileiras'. Como já foi divulgado, para a seleção deste grupo de 17 alunos da escola, foram entrevistados cerca de 600 jovens atores de várias regiões do Brasil. A atriz Jeniffer Oliveira, que interpreta a Flora, participou do processo desde o início e foi uma das escolhidas". 
A famosa Boca Rosa já se envolveu em polêmicas antes desse episódio. No ano passado, ela admitiu ter feito uma lipoaspiração em segredo, quando dizia que toda sua perda de peso era atribuída a uma nova dieta. À época, as fãs ficaram revoltadas e chegaram a boicotar vídeos e publicações da digital influencer. 
Youtuber Boca Rosa admite ter feito lipoaspiração em segredo Crédito: Reprodução/Instagram

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