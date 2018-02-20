Camila Morgado nega ter vetado Bianca Andrade em nova 'Malhação'

Camila Morgado, que está de volta à TV em "Malhação", da TV Globo, negou ter se oposto à escalação de Bianca Andrade, a famosa youtuber Boca Rosa, na nova temporada da novela teen. Segundo o Extra, a digital influencer quase ganhou o papel de filha da atriz, que teria reclamado e disse que não iria contracenar com uma youtuber.

Segundo o Purepeople, a assessoria de Camila assegurou: "Essa informação não procede". Assim como a TV Globo corroborou, por meio de nota, ao site: "Bianca Andrade não participou de nenhuma etapa do processo seletivo para integrar o elenco da nova temporada de 'Malhação: Vidas Brasileiras'. Como já foi divulgado, para a seleção deste grupo de 17 alunos da escola, foram entrevistados cerca de 600 jovens atores de várias regiões do Brasil. A atriz Jeniffer Oliveira, que interpreta a Flora, participou do processo desde o início e foi uma das escolhidas".