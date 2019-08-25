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Caio Castro sai ileso após capotar carro no Rally dos Sertões

Veículo do ator ficou de cabeça para baixo durante prova

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 16:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 16:03
O ator Caio Castro Crédito: TV Globo/Reprodução
Caio Castro capotou o carro durante prova automobilística. Apesar do susto, o Rock, da novela "A Dona do Pedaço" saiu ileso do acidente, assim como seu navegador, Marcos Ponstein. O ator tranquilizou os fãs por meio de postagem no Instagram na qual dizia que foi ao hospital para um procedimento padrão e que estava bem.
> Garçom gato da Globo foi Mister Brasil e modelo antes de ator; fotos
O acidente aconteceu durante a disputa das semifinais da categoria Super Prime do Rally dos Sertões 2019, em Campo Grande (MS). O ator pilotava um UTV - veículo 4x4, que mistura características de carro e quadriciclo - quando perdeu o controle em um desnível na pista. 
Na noite do sábado, 24, Caio manifestou o desejo de retomar a próxima etapa da prova que acontece nesse dia 25. Porém terá que adiar os planos, já que seu carro deu perda total, o que inviabiliza a concretização do objetivo inicialmente traçado.
> Caio Castro fatura R$ 500 mil por post no Instagram
O Rally dos Sertões é uma disputa automobilística que ocorre durante oito dias, passando por cinco estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí e Ceará. O término está previsto para dia 1º de setembro na cidade de Aquiraz (CE). Esta, que é 27ª edição do evento, contou com 302 inscritos, o maior número de participantes da história do Rally.

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