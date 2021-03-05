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Caio Blat surpreende com novo visual e chama a atenção por barba longa

Não ficou claro se a novidade faz parte da preparação visual para algum papel
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2021 às 13:40

Publicado em 05 de Março de 2021 às 13:40

Caio Blat supreende com barba longa
Caio Blat supreende com barba longa Crédito: Instagram/@caio_blat
Caio Blat, 40, surpreendeu os seguidores ao publicar uma selfie nesta quinta-feira (4). Na imagem, o ator aparece com uma barba longa e desgrenhada, com alguns fios brancos. O visual é bem diferente de como ele é normalmente visto na televisão.
"Estado islâmico total esse barbão", comentou uma seguidora. "Tira essa barba! Cruzes", reclamou outro.
Não ficou claro se a novidade faz parte da preparação visual para algum papel. Na legenda da foto, o ator escreveu apenas: "Segunda casa". Ele também marcou o Grupo Nós do Morro, organização social que dá acesso a arte e educação no Vidigal, zona sul do Rio.
Em publicações anteriores, Blat contou o que estava fazendo no local. Na quarta-feira (3), ele publicou um vídeo em que aparece durante as filmagens de um projeto que está gravando com a namorada, a atriz Luisa Arraes.
"É Proibido Brincar", escreveu na legenda. "Com as crianças mais lindas do Grupo Nós do Morro. Dia emocionante de filmagem no Vidigal, com prêmio revertido para a manutenção da biblioteca do casarão! Muito amor envolvido."

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Arraes deu mais detalhes sobre o projeto nas redes sociais. "A gente estava louco de saudade, desde março lendo peças pelo zoom, mas graças à lei Aldir Blanc, pudemos realizar nossa primeira peça filmada", afirmou.
"Muito emocionante ver todo mundo trabalhando junto, as crianças brincando, cada um fazendo trinta mil funções, de atrizes a cabeleireiras, de produtoras a figurinistas", contou. "Bravo, turma! Viva o teatro, a arte e a possibilidade de sonhar junto. Obrigada também, Aldir, por mais essa."

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