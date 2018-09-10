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"Essência"

Caetano Veloso diz que Mr. Catra representava 'ethos das periferias'

Baiano fez homenagem ao funkeiro carioca, morto neste domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 13:19

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 13:19

Mr. Catra e Caetano Veloso Crédito: Reprodução
A morte de Mr. Catra, neste domingo, aos 49 anos, chocou fãs, admiradores e amigos. Muitos deles se manifestaram nas redes sociais, exaltando a importância do funkeiro carioca e o apoio dado por ele para suas respectivas carreiras.
Entre os admiradores, Caetano Veloso, que tornou-se amigo de Catra, publicou um texto no Facebook em que relata como conheceu o músico carioca, além de outros causos.
A publicação conta ainda com um vídeo em que a dupla canta uma versão de "Vaca profana" no programa "Bagulho doido", apresentado por Catra no Multishow em 2016.
"É um caso existencial que o Brasil deveria amadurecer para estudar. O povo e tantos de nós amadurecemos para amar. 32 filhos. Muita coisa para ser vivida em apenas 49 anos", concluiu Caetano no texto que pode ser lido abaixo, na íntegra:
"Quando, nos anos 90, o Orfeu de Cacá Diegues ficou pronto, fomos exibi-lo em Vigário Geral e no Vidigal. Em Vigário, houve um show em que eu cantava canções que compus para o filme e, representando o som de rap e funk das favelas que (para desgosto de Kenneth Maxwell) pontuava suas cenas, subiram ao palco MV Bill e Mr. Catra. Havia uma tela grande ao ar livre para projeção e um palco adjacente.
Quando eu fui anunciado, um número simpático de moradores se aproximou e pude ver algumas caras atentas entre os que me ouviam. Quando Bill foi anunciado, houve aplausos mais intensos e cresceu muito o número de espectadores frente ao palco. Mas a multidão se multiplicou e delirava ao grito do nome de Mr. Catra. Muita gente vinha dos barracos, gente que nem tinha se abalado para vir ver o filme. Fiquei fã de Bill, cuja música já conhecia, impressionado com sua beleza, elegância e integridade. E Catra, que eu desconhecia totalmente, me fascinou para sempre.
Fiquei amigo tanto de Bill quanto de Catra. Com Bill tenho tido mais colaboração e parceria. Mas Catra foi uma série de surpreendentes revelações. Sua voz, suas conversas, suas histórias, sua vida, sua obra.
Em Vigário Geral ouvi coisas que vieram a ser conhecidas como funk proibidão. Depois ouvi de Catra autobiografia em que ele, criado por família branca de classe média, resolveu, adulto, ir viver na favela.
Mais tarde, fui vê-lo cantar no Paris Café, no Recreio dos Bandeirantes, canções religiosas hebraicas sobre base eletrônica, entre damas da noite de salto alto e sem roupa. Seu amor por Israel era imenso. Sua visão da história era ousada e problematizada pessoalmente ("negros é que escravizaram negros e os venderam na costa"; "não precisamos de cotas mas de reencontrar a nobreza negra"; "não vou votar em ninguém em 2018: do jeito que tá hoje, me arrependo de ter lutado pela redemocratização").
Teve vida poligâmica organizada. Ele representava coisas essenciais do ethos das periferias urbanas brasileiras. E era um cara alto astral, que sabia gostar de viver. É um caso existencial que o Brasil deveria amadurecer para estudar. O povo e tantos de nós amadurecemos para amar. 32 filhos. Muita coisa para ser vivida em apenas 49 anos".

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