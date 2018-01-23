Cachorro de Anitta tem poltrona própria em jatinho

Anitta no clipe de "Essa Mina é Louca" Crédito: Divulgação

Muitas personalidades levam seus animais de estimação para lhes fazer companhia em viagens. É o caso de Anitta, que postou uma foto de seu cachorrinho em seu Instagram nesse domingo, 21. O inusitado é que ele viajou em uma poltrona própria no jatinho em que a cantora se locomove.

O animalzinho foi adotado por Anitta através do Instituto Luisa Mell. A ativista pela causa animal e coordenadora do instituto postou uma foto no último dia 13 de janeiro para contar que a artista havia feito a boa ação.

"É evidente o amor dela (e do marido) por cães (ela já os chama de filhos)! E sem dúvida é um grande exemplo para os milhões de fãs que ela tem no Brasil", disse Luisa Mell.