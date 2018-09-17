PET FAMOSO

Cachorro adotado por Meghan Markle ganhará duas biografias

História de superação do beagle da Duquesa de Sussex terá livros ilustrados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 11:45

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 11:45

Príncipe Harry e Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex, durante desfile em comemoração ao aniversário da rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução Internet
Guy foi abandonado em uma floresta em Kentucky, nos Estados Unidos. O beagle foi parar em um abrigo no Canadá e foi naquele país que conheceu sua dona, Meghan Markle.
A atriz filmava cenas para a série de TV Suits quando adotou o pet. E foi amor à primeira vista.
De mendigo a integrante da realeza britânica, Guy se mudou em novembro do ano passado para a Inglaterra, quando Markle se casou com o príncipe Harry, se tornando a duquesa de Sussex.
Essa vida de sonho no Palácio de Kensington será retratada em dois livros ilustrados. Camille March e Mike Brumm, além do ilustrador EG Keller, contarão a história em His Royal Dogness, Guy the Beagle: The Rebarkable True Story of Meghan Markles Rescue Dog.
Livro 'His Royal Dogness, Guy the Beagle: The Rebarkable True Story of Meghan Markles Rescue Dog' conta história do cachorro da duquesa de Sussex Crédito: Reprodução
A outra publicação será The Duchess and Guy: A Rescue-to-Royalty Puppy Love Story, de Nancy Furstinger, com ilustrações de Julia Bereciarty.
The Duchess and Guy: A Rescue-to-Royalty Puppy Love Story, livro de ilustrações sobre cão de Meghan Markle Crédito: Divulgação
Meghan também tem o pastor alemão Bogard, mas ele não vive na Inglaterra. Considerado idoso para viajar, o cachorro vive no Canadá com amigos da atriz.

