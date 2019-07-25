Cabelo loiro de Marina Ruy Barbosa é peruca, confirma assessoria

Publicado em 25 de julho de 2019 às 16:57
O mistério do cabelo loiro da atriz Marina Ruy Barbosa, 24, foi solucionado. A bela está usando uma peruca para viver uma agente secreta em um comercial da Renault, que será lançado nesta sexta-feira (26). O cabeleireiro Henrique Martins foi o responsável pela mudança da atriz.
Para aparecer com os fios louros, Marina usou uma peruca "full lace" importada, que tem um aspecto bastante natural. "Ela é colada na cabeça e demora uns 20 minutos para aplicá-la. Essa peruca foi toda customizada para a Marina. E ficou bem especial o resultado", conta Henrique.
O vídeo que ele publicou nas redes sociais dando a entender que se tratava de uma tintura é, na verdade, o momento da aplicação da peruca.
Na campanha publicitária, Marina interpreta uma espiã ao estilo série "La Femme Nikita". Com muitas cenas de ação, a campanha mostra toda a missão da agente secreta, dando destaque para a sua fuga espetacular a bordo do novo Renault Stepway.
"Adorei o resultado. Foi uma mudança para um trabalho que ficou incrível. Até me animei e fiquei com vontade de fazer novas mudanças no visual", afirma Marina.
Barbosa revelou o seu novo visual na segunda-feira (22) e deixou no ar se ela teria mesmo mudado a cor do cabelo. "Finalmente loira! Lembra que já tinha comentado com vocês minha vontade de platinar?", disse ela no Instagram.
Na Globo já foi regra que o cabelo ruivo de Marina Ruy Barbosa seria intocável. Por isso, ela nunca mudou de coloração, apenas o tipo de corte.
