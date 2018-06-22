Cabeleireiros de Neymar ostentam dias de luxo na Rússia

O corte de cabelo de Neymar exibido para todo o mundo no último jogo do Brasil contra a Suíça não fez o sucesso esperado. Mas não dá para dizer o mesmo da estadia dos responsáveis pelos looks na Rússia em dias de puro luxo que passaram por lá. Daílson dos Reis, o Nariko, e Wagner Tenório fizeram os tratamentos no cabelo do craque e ostentaram alguns momentos de riqueza nas redes sociais.
De acordo com o jornal Extra, além de ter tido a oportunidade de visitar, por duas vezes, a concentração da seleção brasileira e cortado o cabelo de vários craques, antes do primeiro jogo, Nariko tem postado fotos em suas redes sociais em que mostra o hotel luxuoso onde se hospedou em Sochi. Deitado em uma espreguiçadeira do Hotel Pullman Sochi Centre, - com estadia média de R$ 1,5 mil a diária -, o cabeleireiro escreveu na legenda: "descanso".
Segundo o extra, Nariko, que já é famoso em Santos e tem um salão em Paris, também tem aproveitado a fama e feito até publicações de produtos em seu Instagram.
Já Wagner Tenório, que pintou e hidratou o cabelo de Neymar, também tem curtido a vida de turista pela Russia e também aproveitado para fazer até publipost de laminas de barbear, como publicou o jornal Extra.