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Cabeleireiros de Neymar ostentam dias de luxo na Rússia

Além disso, os profissionais estão fazendo até publipost em suas redes sociais

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 12:22
Nariko é cabeleireiro e amigo de infância de Neymar Crédito: Reprodução/Instagram
O corte de cabelo de Neymar exibido para todo o mundo no último jogo do Brasil contra a Suíça não fez o sucesso esperado. Mas não dá para dizer o mesmo da estadia dos responsáveis pelos looks na Rússia em dias de puro luxo que passaram por lá. Daílson dos Reis, o Nariko, e Wagner Tenório fizeram os tratamentos no cabelo do craque e ostentaram alguns momentos de riqueza nas redes sociais. 
De acordo com o jornal Extra, além de ter tido a oportunidade de visitar, por duas vezes, a concentração da seleção brasileira e cortado o cabelo de vários craques, antes do primeiro jogo, Nariko tem postado fotos em suas redes sociais em que mostra o hotel luxuoso onde se hospedou em Sochi. Deitado em uma espreguiçadeira do Hotel Pullman Sochi Centre, - com estadia média de R$ 1,5 mil a diária -, o cabeleireiro escreveu na legenda: "descanso".
Nariko no Hotel Pullman Sochi Centre Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo o extra, Nariko, que já é famoso em Santos e tem um salão em Paris, também tem aproveitado a fama e feito até publicações de produtos em seu Instagram.
Já Wagner Tenório, que pintou e hidratou o cabelo de Neymar, também tem curtido a vida de turista pela Russia e também aproveitado para fazer até publipost de laminas de barbear, como publicou o jornal Extra. 
Wagner Tenorio na Praça Vermelha, em Moscou, na Rússia Crédito: Reprodução/Instagram

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