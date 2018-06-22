Cabeleireiros de Neymar ostentam dias de luxo na Rússia

O corte de cabelo deexibido para todo o mundo no último jogo do Brasil contra a Suíça não fez o sucesso esperado. Mas não dá para dizer o mesmo da estadia dos responsáveis pelos looks na Rússia em dias de puro luxo que passaram por lá. Daílson dos Reis, o Nariko, e Wagner Tenório fizeram os tratamentos no cabelo do craque e ostentaram alguns momentos de riqueza nas redes sociais.